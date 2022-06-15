В Киеве арестовали и передали АРМА активы белорусской нефтяной компании — Finance.ua
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В Киеве арестовали и передали АРМА активы белорусской нефтяной компании

Сегодня 15:16Криминал
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Столичные правоохранители арестовали более 17 млн грн и корпоративные права на еще более 3 млн грн, принадлежащих белорусской нефтяной компании. Сейчас эти активы переданы в управление АРМА.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Правоохранители исследуют деятельность группы компаний, которые «обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов с целью осуществления противоправной деятельности, направленной, в частности, на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».
По данным следствия, в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляет деятельность белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются закрытое акционерное общество «Белорусская нефтяная компания» и республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснафта».
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«По ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева активы компании были арестованы и переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — сообщили в ОГП.
Как сообщила Служба безопасности Украины, указанная компания специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд грн.
Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в россии и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран, что делает ее непосредственно причастной к финансированию агрессии россии против Украины.
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Разоблачение и документирование преступной деятельности осуществлялось в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения).
По материалам: bigkyiv
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