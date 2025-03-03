Академия Минфин запускает новый воркшоп для криптоинвесторов: детали — Finance.ua

Академия Минфин запускает новый воркшоп для криптоинвесторов: детали
Криптовалюта уже несколько лет остается одним из самых интересных инвестиционных инструментов для украинцев. Вместе с тем, для многих этот инструмент является одним из самых непонятных. Обновленный воркшоп от Академии Минфин «Криптопрорыв 2.0.» поможет подробнее разобраться в этом вопросе как новичкам, так и углубить знания профессиональных инвесторов.
Что известно о воркшопах «Криптопрорыв 2.0»?
Воркшоп продлится два дня подряд. 13 марта — для начинающих. 14 марта — для инвесторов, имеющих опыт в инвестировании в криптовалюты.
Воркшоп 13 марта для студентов базового уровня научит их:
- как покупать криптовалюту;
- как хранить и анализировать монеты;
- как разбираться, что нужно знать перед стартом инвестирования в криптовалюту;
- кто основные игроки рынка;
- каковы риски для начинающих;
- как выбрать биржу для покупки криптовалюты;
- что нужно знать о кошельках и безопасности;
- как анализировать криптовалюту перед покупкой
и т. п.
Воркшоп 14 марта для студентов продвинутого уровня углубит знания инвесторов о:
- стратегии инвестирования;
- оценке активов;
- работе с автоматизированными инструментами;
- фондовых активах, связанных с криптовалютой;
- плюсах и минусах криптовалютных акций;
- криптоботах и автоматизированном трейдинге;
- более глубоком фундаментальном анализе криптовалюты перед инвестированием;
- оценке перспективности альтоинов:
- стратегиях долгосрочного инвестирования
и т. д.
Проводить воркшоп будет эксперт Академии Минфин, автор статей на сайте Finance.ua Михаил Серюга. Он начал инвестировать еще в 2009 году, а с 2013 года профессионально инвестирует в криптовалюты. Сегодня Серюга ведет публичный криптопортфель на сайте «Минфин», который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альтокинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен, а его доходность на ключевых проектах уже достигла около 45%.
В ноябре 2024 года эксперт изложил обновленные данные критопортфеля и проанализировал, какие факторы способствуют началу альтсезона, описал изменения в регуляторной политике, которые могут повлиять на рынок и показал перспективы альтернативных токенов.
Для кого воркшоп может быть полезен?
На фоне нестабильности на рынке криптовалюты, напрямую зависящего от фондового рынка и принятых администрацией Дональда Трампа законов, воркшоп пригодится не только начинающим инвесторам, но и профессионалам. Ведь все новые обстоятельства на рынке — это не повод не инвестировать, а наоборот, возможность разобраться во всех деталях, чтобы принимать взвешенные и действенные решения.
Поэтому не медлите и регистрируйтесь на воркшоп, который состоится уже совсем скоро. Ведь инвестиции в знания платят лучшие дивиденды.
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