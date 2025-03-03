Академия Минфин запускает новый воркшоп для криптоинвесторов: детали — Finance.ua

Академия Минфин запускает новый воркшоп для криптоинвесторов: детали Сегодня 09:40 — Криптовалюта

Академия Минфин запускает новый воркшоп для криптоинвесторов: детали

Криптовалюта уже несколько лет остается одним из самых интересных инвестиционных инструментов для украинцев. Вместе с тем, для многих этот инструмент является одним из самых непонятных. Обновленный воркшоп от Академии Минфин «Криптопрорыв 2.0.» поможет подробнее разобраться в этом вопросе как новичкам, так и углубить знания профессиональных инвесторов.

Что известно о воркшопах «Криптопрорыв 2.0»?

Воркшоп продлится два дня подряд. 13 марта — для начинающих. 14 марта — для инвесторов, имеющих опыт в инвестировании в криптовалюты

Воркшоп 13 марта для студентов базового уровня научит их:

как покупать криптовалюту;

как хранить и анализировать монеты;

как разбираться, что нужно знать перед стартом инвестирования в криптовалюту;

кто основные игроки рынка;

каковы риски для начинающих;

как выбрать биржу для покупки криптовалюты;

что нужно знать о кошельках и безопасности;

как анализировать криптовалюту перед покупкой и т. п.

Воркшоп 14 марта для студентов продвинутого уровня углубит знания инвесторов о:

стратегии инвестирования;

оценке активов;

работе с автоматизированными инструментами;

фондовых активах, связанных с криптовалютой;

плюсах и минусах криптовалютных акций;

криптоботах и автоматизированном трейдинге;

более глубоком фундаментальном анализе криптовалюты перед инвестированием;

оценке перспективности альтоинов:

стратегиях долгосрочного инвестирования и т. д.

Проводить воркшоп будет эксперт Академии Минфин, автор статей на сайте Finance.ua Михаил Серюга. Он начал инвестировать еще в 2009 году, а с 2013 года профессионально инвестирует в криптовалюты. Сегодня Серюга ведет публичный криптопортфель на сайте «Минфин», который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альтокинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен, а его доходность на ключевых проектах уже достигла около 45%.

В ноябре 2024 года эксперт изложил обновленные данные критопортфеля и проанализировал, какие факторы способствуют началу альтсезона, описал изменения в регуляторной политике, которые могут повлиять на рынок и показал перспективы альтернативных токенов.

Для кого воркшоп может быть полезен?

На фоне нестабильности на рынке криптовалюты, напрямую зависящего от фондового рынка и принятых администрацией Дональда Трампа законов, воркшоп пригодится не только начинающим инвесторам, но и профессионалам. Ведь все новые обстоятельства на рынке — это не повод не инвестировать, а наоборот, возможность разобраться во всех деталях, чтобы принимать взвешенные и действенные решения.

Поэтому не медлите и регистрируйтесь на воркшоп, который состоится уже совсем скоро. Ведь инвестиции в знания платят лучшие дивиденды.

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