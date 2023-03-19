Абсолютно новый Hyundai Solaris получит адаптивный круиз-контроль — Finance.ua
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Абсолютно новый Hyundai Solaris получит адаптивный круиз-контроль

Фондовый рынок
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Ресурс Autocar India раскрыл новые подробности Hyundai Verna (так в Индии называют Solaris) нового поколения. Оказалось, что он получит массу систем помощи водителю.
Как сообщается, у Verna будут радары, ультразвуковые датчики, передняя и задняя камеры. Все это позволит реализовать целый ряд систем помощи при управлении автомобилем, которые, как уверяют в Hyundai, будут работать в любых погодных условиях.
Среди этих систем: предупреждение о фронтальном столкновении, контроле слепых зон, удержание автомобиля в полосе движения и предупреждение о выходе из полосы движения, предотвращение столкновений во время движения задним ходом, информирование об усталости водителя, адаптивный круиз-контроль с автоматической остановкой и возобновлением движения. В общем разных систем, работающих на повышение безопасности, здесь не меньше, чем в недешевом кроссовере Geely Monjaro.
Помимо всего этого в новом Verna будут системы ABS, EBD и ESC, парковочные датчики спереди и сзади, электронный стояночный тормоз, система контроля давления в шинах, система помощи при касании на подъеме.
Официальная премьера Hyundai Verna в Индии состоится 21 марта. Автомобиль будет оснащаться двумя двигателями объемом 1,5 л: атмосферной мощностью 115 л.с. и турбированной мощностью 160 л.с. Кроме этого будут два больших экрана, акустика Bose и вентиляция сиденья.
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По материалам:
Ampercar
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