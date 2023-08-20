5 ситуаций, когда лучше отключать мобильный интернет на смартфоне — Finance.ua
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5 ситуаций, когда лучше отключать мобильный интернет на смартфоне

Мир
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5 ситуаций, когда лучше отключать мобильный интернет на смартфоне
5 ситуаций, когда лучше отключать мобильный интернет на смартфоне
Использование сети 4G на смартфоне позволяет наслаждаться быстрым Интернетом и расширенными возможностями приложений.
Однако есть ситуации, когда целесообразно временно отключить эту функцию, чтобы обеспечить качество связи и экономно расходовать заряд батареи. Эксперты портала itechua предоставили полезные советы по использованию сети 4G в разных условиях.
  1. Места с плохим покрытием: В зонах с ограниченным покрытием сети 4G, если скорость не в приоритете, можно перейти на 3G или 2G подключение. Это улучшит качество связи и сохраняет заряд аккумулятора, поскольку телефон не будет постоянно переключаться между разными стандартами.
  2. Большая загруженность сети: В густонаселенных районах или во время пиковой загрузки сети 4G качество связи может снизиться. В таких случаях можно переключиться на 3G, поскольку скорость соединения 3G может быть даже выше скорости 4G.
  3. Тариф с ограниченным интернетом: Если ваш тариф предусматривает ограничение на потребление трафика, переход на 3G поможет избежать непредвиденных расходов.
  4. Безопасность данных: Ученые обнаружили, что сети 4G более склонны к кибератакам. В таком случае, следует обратить внимание на передачу важных данных через зашифрованные пакеты и в случае необходимости отключить 4G.
  5. Энергосбережение: Ночью или в фоновом режиме некоторые программы могут расходовать лишний трафик и заряд батареи. Следует рассмотреть возможность отключить 4G во время ночного периода или полностью отключить передачу мобильных данных.
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По материалам:
itechua
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