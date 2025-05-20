30 тысяч для военных в Украине ежемесячно: зарегистрирован проект закона — Finance.ua
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30 тысяч для военных в Украине ежемесячно: зарегистрирован проект закона

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30 тысяч для военных в Украине ежемесячно: зарегистрирован проект закона
30 тысяч для военных в Украине ежемесячно: зарегистрирован проект закона
В ВРУ зарегистрирован законопроект № 13296, предусматривающий возобновление ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен для всех военнослужащих, независимо от формы службы.
Об этом сообщил один из авторов этого проекта, нардеп Алексей Гончаренко.
Законопроект предусматривает ряд важных социальных гарантий для военных:
1. Подъемные и суточные выплаты при переводе.
Сегодня такие выплаты предоставляются только контрактникам при смене места службы. Законопроект предлагает распространить эту норму также на мобилизованных военнослужащих, выполняющих те же задачи в условиях военного положения.
2. Компенсация за аренду жилья.
Контрактники имеют право на служебное жилье или компенсацию аренды. В случае принятия законопроекта эти гарантии также будут распространены на мобилизованных. Военная часть будет обязана либо предоставить жилье, либо компенсировать расходы по его аренде.
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«Призываю коллег как можно скорее рассмотреть этот законопроект и поддержать в Раде», — подчеркнул Гончаренко.
Напомним, украинские военные с первого дня службы получают денежное довольствие.
Основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.
Расходы общего фонда государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в марте выросли до 89,4 млрд грн (28,1% всех расходов) с 76,0 (23,4%) в феврале и всего 5,1 млрд грн в январе.
По материалам:
Mind
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