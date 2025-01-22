22 процента украинцев предполагают, что их могут сократить — исследование Сегодня 08:00 — Личные финансы

22 процента украинцев предполагают, что их могут сократить — исследование

Подавляющее большинство компаний в 2024 году было ориентировано на сохранение команды в полном объеме, о чем говорят 68,5% опрошенных работодателей. Однако среди рядовых украинцев распространяется страх остаться без работы.

Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год» компании GRC.ua.

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В 2025 году бизнес имеет планы сохранить команду в полном объеме (52%) или же расширить штат сотрудников (22%). Однако пока каждый пятый украинец (22%) предполагает, что его могут сократить.

В 2024 году бизнес продолжил свое восстановление после кризиса, вызванного началом полномасштабной войны. О продолжении работы в полном объеме говорят 86% компаний. Это на 6% больше, чем годом ранее. Еще 12% компаний работают частично, но планируют возобновить работу.

Набор персонала

Подавляющее большинство организаций (88%) в прошлом году осуществляло набор персонала. Из них 59% компаний нанимали работников на все направления бизнеса. Эта тенденция может сохраниться и в будущем году. О планах нанимать персонал в 2025 году высказались 92% организаций.

Прогнозы

Однако сотрудники настроены не столь положительно. За год увеличилось количество специалистов, которые боятся сокращений в компании в ближайшие полгода. Это озвучил каждый пятый специалист (22%), в отличие от прошлогодних показателей, когда боялись сокращений 17% опрошенных работников.

Работодатели единогласно заявляют о дефиците кадров и проблемах с закрытием вакансий, соискатели работы по-прежнему сталкиваются с большим перечнем проблем при трудоустройстве. Срок работы остался прежним. На трудоустройство украинцы тратят в среднем 3−6 месяцев.

Напомним, 82,8% предприятий не планируют изменений, вместе с тем доля тех, кто хочет нанимать работников, сократилась — с 14,1% в ноябре до 11,8% в декабре, а также планирующих увольнение — с 6, 8% в предыдущем месяце до 5,4% в последний месяц зимы.

Увеличилась доля предприятий, которые планируют отправить работников в вынужденные отпуска — с 4,2% до 10,3%.

Острота кадровой проблемы немного снизилась. О сложности поиска квалифицированных работников в декабре заявило 51,6% опрошенных после 55,5% в ноябре. Неквалифицированный персонал тяжело найти для 34,8% бизнесов против 38,9% в предыдущем месяце.

Справка Finance.ua:

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Об этом рассказали в «OLX Работа». Отмечается, что в 2022 году на платформе OLX было опубликовано 1164 вакансии для людей со статусом УБД. В 2023 году — 23 838, по состоянию на декабрь 2024 года — 44 352 вакансии.

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