10 необычных вакансий июля — Finance.ua

10 необычных вакансий июля Сегодня 12:00 — Личные финансы

10 необычных вакансий июля

Навыки, знания и опыт могут понадобиться не только на текущей должности, никогда не поздно попробовать себя в новой профессии. Сайт budni.robota.ua сделал подборку вакансий для тех, кто планирует изменить сферу деятельности.

В Киеве на постоянную работу ищут работников, которые не боятся высоты. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в монтаже инженерных систем, с навыками в промышленном альпинизме и водительским удостоверением категории B.

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Компания обеспечивает работников аккумуляторными инструментами, брендированными машинами, спецодеждой и обувью.

Благотворительная общественная организация в Харькове приглашает на работу. Требования к работникам: наличие образования (подтверждение дипломом, сертификатами о повышении квалификации); опыт работы с детьми с особыми учебными потребностями; написание плана работы с такими детьми; проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми с особыми учебными потребностями.

Импортер орехов и сухофруктов и производитель ТМ «Misso» — премиального сегмента орехов, сухофруктов и батончиков приглашает на работу на Петропавловской Борщаговке. Среди обязанностей: работа с оборудованием; контроль за ходом производственного процесса; слежение за чистотой и технической исправностью оборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Компания, занимающаяся изготовлением керамики, ищет в Киеве аргонника с навыками слесарных работ.

Получить работу могут кандидаты с опытом работы не менее 5 лет, а также опытом слесарных и малярных работ, которые могут подготовить и составить металлоконструкции из полосы 30*4 (черный металл).

Иногородним работникам анонсируют помощь с жильем, обучение, обеспечивают инструментом.

Требования к соискателям: умение читать и понимать лекала, а также следовать им во время пошива; опыт работы с различными материалами, включая эластичные и неэластичные ткани (кружево, сатин, шелк); точность, внимание к деталям и способность работать в соответствии с высокими стандартами качества; готовность соблюдать сроки производства и выполнять поставленные задачи; наличие бытовой машинки, оверлока — будет преимуществом.

Возможные форматы работы: удаленная работа/работа на предприятии в Днепре.

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий объявляет конкурс на вакансию в Кагарлыке. Обязанности будущего работника: прием транспортного средства на поле; проверка и постановка в очередь; недопущение постороннего транспорта на поле; недопущение совершения краж урожая; контроль работы GPS-контроллера на автомобиле; контроль загрузки перевозчика; оформление ТТН.

На собеседование приглашают кандидатов, готовых к сезонной работе (июль-ноябрь).

Команда цеха пивопроизводства одной из ведущих пивоваренных групп в мире объявляет конкурс на временную должность в Киеве.

Основные задачи: контроль продукции на всех этапах производства; приготовление купажных сиропов для безалкогольных напитков; прием сырья и необходимых ингредиентов для производства сиропов; проведение контрольных анализов согласно технологической инструкции; проведение контроля измерительных приборов; выполнение работ, связанных с ремонтом оборудования; выполнение регулировки и настройки оборудования; контроль параметров брожения; анализ процесса разведения чистой культуры дрожжей; проверка системы рекуперации дрожжей; подготовка документации и отчетности

Интернет-магазин ищет ответственного и организованного сотрудника, который будет наносить стикеры на товары, готовить продукцию к отправке и выполнять другие вспомогательные задачи.

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Предлагается: официальное трудоустройство; посменный график работы в Броварах (дневные и ночные смены); своевременная выплата зарплаты (выплаты дважды в месяц); программа лояльности для сотрудников компании.

Компания медицинского кейтеринга, которая предоставляет комплексные услуги по питанию в медицинских учреждениях, ищет работника в Киеве, который будет составлять меню согласно нормам 931 приказа.

Задачи в должности: просчет, составление и внесение изменений в меню; составление калькуляций на блюда; создание технологических карт; просчет калоража блюд и меню.

Украинский бренд женской одежды ищет модель для примерок в Бердичеве. Должность предусматривает: участие в примерках образцов одежды; работу с конструкторами по снятию мерок, корректировок; своевременную комплектацию и упаковку заказов; прием товара с производства.

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