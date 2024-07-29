ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список) — Finance.ua
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ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список)

Личные финансы
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ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список)
ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список)
По результатам отчета EURES за 2023 год Мальта сталкивается с нехваткой рабочей силы в 20 профессиях.
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Это такие сектора: производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостиничный бизнес, бизнес и управление, а также транспорт.
Об этом сообщает Schengen.News.
Население Мальты — 542 051 человек. По оценкам в 2022 году, Мальта полагается на иностранных работников для заполнения вакансий в различных сферах.
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Это означает, что иностранцы, желающие жить и работать на Мальте, имеют более высокие шансы получить работу в этой стране, если у них есть квалификация для заполнения любой из вакансий.
На Мальте не хватает рабочей силы в таких должностях:
  • Курьеры, курьеры и грузчики
  • Рабочие промышленности, не классифицированные в других рубриках
  • Строительные рабочие
  • Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях
  • Водители легковых автомобилей, такси и микроавтобусов
  • Охранники
  • Ассистенты здравоохранения
  • Работники по уходу за детьми
  • Продавцы магазина
  • Бармены
  • Официанты
  • Бухгалтеры
  • Справочные работники контакт-центра
  • Букмекеры, крупье и связанные с ними работники азартных игр
  • Референты общей канцелярии
  • Повара
  • Административный и ответственный секретари
  • Офис-смотрители
  • Менеджеры по деловым услугам и администрированию, не классифицированные в других рубриках
  • Управляющие директора и главные исполнительные директора.
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Кроме того, власти Мальты стремятся привлечь иностранных работников, в том числе высококвалифицированных. В связи с этим Identita — агентство при правительстве Мальты — решило основать Инициативу специалистов-работников (SEI).
SEI является альтернативой высококвалифицированным гражданам третьих стран, которые не имеют права на участие в Инициативе ключевых сотрудников, но имеют соответствующие академические или технические навыки для своего предложения работы на Мальте.

Нужна ли виза для работы на Мальте

Гражданам ЕС/ЕЭС/Швейцарии не нужна виза, чтобы жить и работать на Мальте. Однако в течение трех месяцев по прибытии они должны зарегистрироваться в Департаменте по делам гражданства и иностранцев.
В то же время гражданам, не относящимся к упомянутым странам, для работы на Мальте нужна виза. Мальтийские власти предоставляют три типа разрешений на работу: единое разрешение, ключевое разрешение на трудоустройство и голубую карту ЕС.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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