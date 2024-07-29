ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список) — Finance.ua

ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список)
По результатам отчета EURES за 2023 год Мальта сталкивается с нехваткой рабочей силы в 20 профессиях.
Читайте также
Это такие сектора: производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостиничный бизнес, бизнес и управление, а также транспорт.
Об этом сообщает Schengen.News.
Население Мальты — 542 051 человек. По оценкам в 2022 году, Мальта полагается на иностранных работников для заполнения вакансий в различных сферах.
Это означает, что иностранцы, желающие жить и работать на Мальте, имеют более высокие шансы получить работу в этой стране, если у них есть квалификация для заполнения любой из вакансий.
На Мальте не хватает рабочей силы в таких должностях:
- Курьеры, курьеры и грузчики
- Рабочие промышленности, не классифицированные в других рубриках
- Строительные рабочие
- Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях
- Водители легковых автомобилей, такси и микроавтобусов
- Охранники
- Ассистенты здравоохранения
- Работники по уходу за детьми
- Продавцы магазина
- Бармены
- Официанты
- Бухгалтеры
- Справочные работники контакт-центра
- Букмекеры, крупье и связанные с ними работники азартных игр
- Референты общей канцелярии
- Повара
- Административный и ответственный секретари
- Офис-смотрители
- Менеджеры по деловым услугам и администрированию, не классифицированные в других рубриках
- Управляющие директора и главные исполнительные директора.
Кроме того, власти Мальты стремятся привлечь иностранных работников, в том числе высококвалифицированных. В связи с этим Identita — агентство при правительстве Мальты — решило основать Инициативу специалистов-работников (SEI).
SEI является альтернативой высококвалифицированным гражданам третьих стран, которые не имеют права на участие в Инициативе ключевых сотрудников, но имеют соответствующие академические или технические навыки для своего предложения работы на Мальте.
Нужна ли виза для работы на Мальте
Гражданам ЕС/ЕЭС/Швейцарии не нужна виза, чтобы жить и работать на Мальте. Однако в течение трех месяцев по прибытии они должны зарегистрироваться в Департаменте по делам гражданства и иностранцев.
В то же время гражданам, не относящимся к упомянутым странам, для работы на Мальте нужна виза. Мальтийские власти предоставляют три типа разрешений на работу: единое разрешение, ключевое разрешение на трудоустройство и голубую карту ЕС.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью