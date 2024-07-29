ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список) — Finance.ua

ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список) Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-20 самых востребованных вакансий на Мальте (список)

По результатам отчета EURES за 2023 год Мальта сталкивается с нехваткой рабочей силы в 20 профессиях.

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Это такие сектора: производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостиничный бизнес, бизнес и управление, а также транспорт.

Об этом сообщает Schengen.News.

Население Мальты — 542 051 человек. По оценкам в 2022 году, Мальта полагается на иностранных работников для заполнения вакансий в различных сферах.

Это означает, что иностранцы, желающие жить и работать на Мальте, имеют более высокие шансы получить работу в этой стране, если у них есть квалификация для заполнения любой из вакансий.

На Мальте не хватает рабочей силы в таких должностях:

Курьеры, курьеры и грузчики

Рабочие промышленности, не классифицированные в других рубриках

Строительные рабочие

Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях

Водители легковых автомобилей, такси и микроавтобусов

Охранники

Ассистенты здравоохранения

Работники по уходу за детьми

Продавцы магазина

Бармены

Официанты

Бухгалтеры

Справочные работники контакт-центра

Букмекеры, крупье и связанные с ними работники азартных игр

Референты общей канцелярии

Повара

Административный и ответственный секретари

Офис-смотрители

Менеджеры по деловым услугам и администрированию, не классифицированные в других рубриках

Управляющие директора и главные исполнительные директора.

Кроме того, власти Мальты стремятся привлечь иностранных работников, в том числе высококвалифицированных. В связи с этим Identita — агентство при правительстве Мальты — решило основать Инициативу специалистов-работников (SEI).

SEI является альтернативой высококвалифицированным гражданам третьих стран, которые не имеют права на участие в Инициативе ключевых сотрудников, но имеют соответствующие академические или технические навыки для своего предложения работы на Мальте.

Нужна ли виза для работы на Мальте

Гражданам ЕС/ЕЭС/Швейцарии не нужна виза, чтобы жить и работать на Мальте. Однако в течение трех месяцев по прибытии они должны зарегистрироваться в Департаменте по делам гражданства и иностранцев.

В то же время гражданам, не относящимся к упомянутым странам, для работы на Мальте нужна виза. Мальтийские власти предоставляют три типа разрешений на работу: единое разрешение, ключевое разрешение на трудоустройство и голубую карту ЕС.

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