Разница в оплате труда в Украине и Польше — Finance.ua

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Разница в оплате труда в Украине и Польше

Личные финансы
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Разница в оплате труда в Украине и Польше
Разница в оплате труда в Украине и Польше
Согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных работников выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за границей.
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Например, медианная зарплата:
  • в аграрной сфере составляет 52 250 гривен (5 150 злотых),
  • в строительстве — 62 000 гривен (6 000 злотых).
Но стоит отметить, что в Польше минимальная заработная плата с 1 июля 2024 года составляет 43 800 гривен (4 242 злотых) до налогообложения.
Что касается спроса на сезонную работу в Украине, по состоянию на июнь 2024 года, самые популярные категории сезонной работы с проживанием включали:
  • строительство / облицовочные работы (216 объявлений, медианная заработная плата — 30 000 грн);
  • сельское и лесное хозяйство / агробизнес (143 объявления, медианная заработная плата — 27 500 грн);
  • производство / рабочие специальности (161 объявление, медианная заработная плата — 23 875 грн);
  • гостинично-ресторанный бизнес/туризм (95 объявлений, медианная заработная плата — 20 500 грн);
  • работа за границей (77 объявлений, медианная заработная плата — 55 000 грн).
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Категории сезонной работы без проживания включали:
  • строительство / облицовочные работы (250 объявлений, медианная заработная плата — 27 028 грн);
  • сельское и лесное хозяйство / агробизнес (53 объявления, медианная заработная плата — 19 000 грн);
  • производство / рабочие специальности (171 объявление, медианная заработная плата — 17 500 грн);
  • гостинично-ресторанный бизнес/туризм (59 объявлений, медианная заработная плата — 14 213 грн);
  • работа за границей (7 объявлений, медианная заработная плата — 52 500 грн).
Аналитики отметили, что в большинстве подкатегорий больше всего предложений работы в сфере строительства. Например, людям со статусом УБД готовы платить медианную заработную плату 26 250 грн, что на 54% больше, чем людям младше 18 лет, которым предлагают 17 000 грн. Для людей старше 45 лет в сфере строительства есть 257 объявлений с медианной заработной платой 22 500 грн, что на 32% больше, чем для людей с инвалидностью, которым предлагают 15 025 грн.
Людям в декретном отпуске предлагают 19 500 грн., что на 18% больше, чем пенсионерам, которым предлагают 18 250 грн в сфере производства и рабочих специальностей. Для студентов, среди которых наибольшее количество объявлений (317), медианная заработная плата составляет 16 500 грн, что на 10% меньше, чем людям в декретном отпуске.
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В Польше отмечают дефицит кадров во многих секторах экономики. Одной из причин является то, что украинцы, обычно приезжающие в Польшу с целью заработка, сейчас выбирают западные страны Европы из-за более высоких зарплат. Кроме того, украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.
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Кредиты в Украине

По материалам:
УНІАН
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