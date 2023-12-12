10 лучших моделей автомобилей немецкого производства — Finance.ua

10 лучших моделей автомобилей немецкого производства Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

Германия — одно из популярных направлений для покупки подержанных автомобилей. Рынок новых немецких автомобилей в нашей стране не способен удовлетворить потребности всех без исключения, причем цены у дилеров часто неприлично высоки.

В настоящее время в Германии работает не менее 20 заводов, выпускающих автомобили, среди которых известные всему миру Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Porsche. Покупают автомобили традиционным способом и на специализированных аукционах. Таким образом, можно купить качественный автомобиль, эксплуатировавшийся только в Германии, выбрав лучшее предложение.

Эксперты портала avtosota.com рассказали о лучших марках и моделях, которые можно пригнать. Встречайте наш ТОП-10 подержанных автомобилей из Германии.

Volkswagen Golf

По мнению пользователей, самой успешной версией Volkswagen Golf является четвёртая. Впрочем, иногда такое мнение называют субъективным. Обобщив мнения разных пользователей и экспертов, можно сделать следующие выводы о преимуществах автомобилей этой модели:

хорошая устойчивость и управляемость на поворотах и ​​высокой скорости;

высокая посадка;

смотрится компактно, но при этом салон просторный; достаточно места для пассажиров на задних сиденьях;

расход топлива в городском цикле — 9−10 литров на 100 км;

подвеска рассчитана на передвижение по разным покрытиям, имеет среднюю жесткость;

вместительный багажник: у хэтчбека — до 1305 литров (со сложенными креслами), у универсала — до 1495 литров.

BMW 3 Series

Автомобиль с красивым интерьером. Кузов устойчив к внешним воздействиям, металл надежно защищен от коррозии и даже выдерживает агрессивные компоненты, которые могут присутствовать на дороге. Даже при появлении сколов ржавчина на кузове не появится. В третьей серии под капотом может быть установлен бензиновый или дизельный двигатель. И те, и другие представлены множеством силовых агрегатов. У самого слабого из бензиновых мощность 136 л. с., а у самого мощного — 302 л. с. Дизельные силовые установки несколько слабее: их мощность варьируется от 120 до 242 л. с.

Эта модель является одной из самых популярных в мире. Среди важнейших преимуществ — динамика и управление. Этот автомобиль предназначен для тех, кто любит ездить быстро и с комфортом. Мощные двигатели позволяют разогнать автомобиль до 100 км/ч в считаные секунды. Эффективная система управления позволяет выполнять маневры легко и плавно даже на самых сложных дорогах. Водитель чувствует себя уверенно и в полной мере контролирует автомобиль.

Mercedes-Benz C-Class

Отвечая на вопрос, какие авто выгодно пригнать из Германии, мы просто должны были рассказать об этой машине. Эта модель является законодателем моды сегмента компактных премиальных автомобилей. На него равняются все, но пока никому не удалось опередить его. Эту машину можно охарактеризовать как исключительно комфортную и безопасную, за что нужно заплатить достаточно большую сумму даже в случае с автотранспортом.

Когда говорят о Mercedes-Benz C-Class, вспоминают о пневматической подвеске, семиступенчатой ​​трансмиссии, комплекте активной безопасности. По технической надежности этот класс имеет коэффициент неисправности 1,6 на 1000 автомобилей. Причем даже те мелкие неприятности, с которыми приходилось сталкиваться автомобилистам, например, с замком зажигания или аккумулятором, остались в прошлом.

С возрастом надежность автомобиля несколько падает, но остается высокой. Среди 4−5-летних машин в среднем по категории у модели доля отказов составляет 10,3%, а среди 6−7-летних — 16,2%. Этот автомобиль точно не разочарует нового владельца и будет долго радовать его своими основными преимуществами: презентабельным экстерьером, внутренней отделкой, хорошими ходовыми качествами.

Audi A4

Автомобиль с агрессивным дизайном, который выделится в большом потоке автомобилей. Машина имеет идеальные пропорции кузова и отчётливые линии. Передняя часть выглядит агрессивно за счет радиаторной решетки, а задние фонари создают иллюзию того, что корма практически невесомы.

В салоне отделка безупречного качества и высокое качество сборки. Передняя панель с большими клавишами управления и классической компоновкой. Рулевое колесо — трехспицковое с удобным захватом, но без мультифункций. Рычаг коробки переключается прямо, есть режим ручного выбора передач. Показы приборной панели хорошо читаются, а по центру инструментария расположен монитор бортового компьютера.

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Кресла комфортные, оснащены валиками боковой поддержки и регулируются электроприводом. В центре установлен большой подлокотник. Багажное отделение прямоугольной формы, поэтому очень удобно для перевозки грузов. Объем багажника — 460 литров.

Porsche 911

Топовая модель, которую мечтают оседлать все поклонники этого автомобильного бренда. В машине можно убрать верх и нестись навстречу ветру. Сегодня автомобили Porsche можно приобрести почти в каждой стране, а шестьдесят лет назад они продавались только в Германии и Голландии, ставшей первой страной, куда бренд экспортировал свою продукцию.

в качестве силовой установки используется шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с.;

оснащается восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями;

есть две версии авто: полно- и заднеприводная;

до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды;

максимальная скорость — 306 км/ч;

тканевый верх складывается за 12 секунд;

открывать и закрывать крышу можно на скорости до 50 км/ч;

оснащается системой ночного видения, системой автоматического торможения, обнаружения движущихся объектов, автопарковкой, круиз-контролем и т. д.

Volkswagen Passat

Один из самых известных автомобилей, который с каждым поколением становится все стильнее. В последней версии выглядит довольно модно и даже несколько агрессивно и чем-то напоминает то BMW, то Audi.

Основой для авто в последней версии является модульная платформа MQB, что позитивно сказалось на управляемости машины. В качестве опции доступны электронные амортизаторы, которые имеют возможность регулировки степени сжатия подвески. Для изготовления кузова используется сталь высокой прочности, что позволило снизить вес автомобиля, сделать его дешевле в изготовлении.

В интерьере, как обычно, самые передовые материалы. В новой версии многое перекочевало из других моделей VW, например блок управления климат-контролем, кнопки с рычагом переключения передач, руль. Даже на большой скорости в салоне тихо и уютно.

BMW 5 Series

BMW пятой серии сделает вас хозяином трафика и при этом вы сможете безопасно маневрировать. В машине соблюден баланс между управляемостью, приближенной к спортивной, и комфортом во время езды на дальние дистанции.

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Машина предназначена для трассы. Благодаря длинной базе, широкому пути и большой массе практически исключаются такие эффекты при движении, как раскачивание на поперечной волне дороги. Длинная база компенсирует многие неровности дороги, которые не может компенсировать пружинная подвеска.

В салоне очень комфортно из-за хорошего шумопоглощения, плюс к этому машина очень проста в управлении. Экстерьер выполнен в фирменном стиле. В передней части установлена ​​"агрессивная" оптика и оригинальная решетка радиатора. В автомобиле реализована система автоматического переключения на ближний свет при наличии встречных транспортных средств.

Mercedes-Benz E-Class

Автомобили бизнес-класса выпускаются с 1993 года. К настоящему моменту выпущено 5 поколений. Буква «E» досталась этой серии от системы впрыска топлива, впервые реализованной в них. В качестве силовых установок используются бензиновые, дизельные и газовые двигатели.

Пятиместные модификации — это четырехдверные седаны и пятидверные универсалы. Из пятиместных вариантов представлен четырехдверный седан, пятидверный универсал. Также есть двухдверное купе и двухдверный кабриолет с местами для четырех человек. Выпускается с автоматической, механической, роботизированной коробкой. Технические характеристики зависят от модификации и комплектации. Объем двигателя составляет 1,8 — 6,3 литра, мощность достигает 612 л. с. Расход топлива по городу может составлять 2,5 — 19 литров на 100 километров. До 100 км/ч разгоняется за 3,4−23 секунды. Объем багажника — от 249 до 695 литров.

Audi A6

Среднеразмерный четырехдверный седан премиум-класса с любой по выбору трансмиссией: механикой, автоматом, вариатором или роботизированной КПП. Оснащен двумя поперечными рычагами спереди и многорычажной подвеской сзади. Оборудуется в зависимости от версии телескопическими амортизаторами, более жесткими стойками, пневматической системой.

Автомобиль имеет до 530 литров полезного места для багажа. Это позволит перевозить достаточно большую кладь во время дальних поездок. Новая версия имеет более агрессивный дизайн и является статусным автомобилем, который будет всегда выделяться в потоке конкурентов. Для оформления салона используют роскошные материалы, эргономика продумана до мелочей. Силовая установка способна подарить настоящее удовольствие от вождения — она технологична, мощна и создана в лучших традициях немецкого автопрома.

Porsche Cayenne

Ответить на вопрос, какой автомобиль выгодно пригнать из Германии, можно одним словом — Cayenne. Это премиальный немецкий автомобиль, имеющий все атрибуты дорогого авто: кожа, алькантара, высококачественный пластик, много мониторов и кнопок, навигация, климат-контроль для каждого ряда кресел и многое другое.

Автомобиль имеет огромный багажник, объем которого варьируется от 670 до 1780 литров. В сочетании с богатым интерьером это делает машину универсальной, которая может стать семейным автомобилем, но отлично подходит и для стритрейсера.

Автомобиль собран на платформе Туарега, позволяющей испытать интересные ощущения за рулем Cayenne. Автомобиль получился стремительный, стойкий и даст фору многим конкурентам даже на гоночном треке.

В каждой версии появляются технологии, которые делают этот автомобиль еще более привлекательным. К примеру, в модификации «турбо» используется пневмоподвеска, которая может автоматически уменьшать клиренс до 187 мм. Просвет зависит от скорости движения транспорта, но может меняться и вручную.

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Avtosota По материалам:

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