Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото) — Finance.ua
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Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Новый хэтчбек BMW 1 Series получит заряженную версию M135i. Новинка получит агрессивный кузовной обвес и мощный двигатель. Об этом рассказали на сайте BMW Blog.
BMW M135i уже несколько раз подмечали во время тестов на дорогах. Прототип прикрыт камуфляжем, но все ключевые изменения можно рассмотреть.
Впереди установят обновленные фары и увеличенную решетку радиатора. На бампере разместят несколько воздухозаборников.
Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото)
Сзади появятся четыре выхлопных патрубка и массивный диффузор. Также будет обновлена ​​задняя оптика.
Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото)
В интерьере также ожидается несколько изменений. В частности, хэтчбек получит увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы под управлением iDrive 9.
Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото)
Новый BMW M135i оснастят 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью около 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 4,5 секунды. Максимальная скорость составит 250 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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