Audi показала последний ТТ (фото) — Finance.ua

Audi показала последний ТТ (фото) Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Audi показала последний ТТ (фото)

Ауди ТТ, представленная на Франкфуртском автосалоне в 1995 году, поступила в продажу через три года в виде купе, а в 1999 году мир увидел родстер. Спустя более 25 лет производства и три поколения с конвейера сошел последний Tourist Trophy. Его собрали на заводе Audi в Венгрии.

С 18 февраля 1998 года по 10 ноября 2023 года Audi собрала в общей сложности 662 762 автомобиля. Последним стало купе TTS с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и полным приводом Quattro. В автомобильном мире, где доминируют кроссоверы и внедорожники, кое-кто считает настоящим чудом тот факт, что TT удалось просуществовать четверть века.

Последний раз третье поколение обновляли в 2021 году. Последняя генерация модели предлагалась с двигателями мощностью от 180 до 420 лошадиных сил.

Что касается будущего, то в Audi предположили, что однажды TT может вернуться как электромобиль, но решение еще не принято.

MMR По материалам:

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