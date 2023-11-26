Audi показала последний ТТ (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Audi показала последний ТТ (фото)

Фондовый рынок
51
Audi показала последний ТТ (фото)
Audi показала последний ТТ (фото)
Ауди ТТ, представленная на Франкфуртском автосалоне в 1995 году, поступила в продажу через три года в виде купе, а в 1999 году мир увидел родстер. Спустя более 25 лет производства и три поколения с конвейера сошел последний Tourist Trophy. Его собрали на заводе Audi в Венгрии.
С 18 февраля 1998 года по 10 ноября 2023 года Audi собрала в общей сложности 662 762 автомобиля. Последним стало купе TTS с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и полным приводом Quattro. В автомобильном мире, где доминируют кроссоверы и внедорожники, кое-кто считает настоящим чудом тот факт, что TT удалось просуществовать четверть века.
Последний раз третье поколение обновляли в 2021 году. Последняя генерация модели предлагалась с двигателями мощностью от 180 до 420 лошадиных сил.
Что касается будущего, то в Audi предположили, что однажды TT может вернуться как электромобиль, но решение еще не принято.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.