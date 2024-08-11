Агентство S&P озвучило прогноз о последствиях войны для экономики Украины — Finance.ua

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Агентство S&P озвучило прогноз о последствиях войны для экономики Украины

Казна и Политика
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Агентство S&P озвучило прогноз о последствиях войны для экономики Украины
Агентство S&P озвучило прогноз о последствиях войны для экономики Украины, Фото: ESG News
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает значительную неопределенность масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны.
Об этом говорится в сообщении агентства.
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«Если экономика начнет восстанавливаться, то, учитывая ущерб, причиненный войной экономике Украины, мы не ожидаем, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в наш прогнозный период до 2027 года», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией.
Районы, оккупированные русскими войсками, составляют около 15% территории Украины и 8−9% ее довоенного ВВП.
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Почти треть населения Украины переместилась, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами.
«Независимо от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени», — добавили аналитики агентства.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. После завершения реструктуризации долга рейтинг будет повышен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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