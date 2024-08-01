В правительстве назвали причины торможения экономики Украины — Finance.ua

В правительстве назвали причины торможения экономики Украины Сегодня 21:03 — Казна и Политика

В правительстве назвали причины торможения экономики Украины

Экономика Украины в июне 2024 года функционировала в сложных условиях веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита. Это ослабляло экономическую активность как предприятий из-за роста расходов и повышения тарифов, так и потребителей.

Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Министерства экономики.

Также значительный дефицит квалифицированных кадров, неопределенность дальнейшего течения боевых действий и условий мобилизации ухудшали ожидания предприятий всех секторов, отметили в министерстве.

По оценкам Минэкономики, в июне рост ВВП сохранялся на уровне предыдущего месяца — 1,1%. В итоге за январь-июнь 2024 г. рост оценивается на уровне 4,1% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям. Правительством одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025−2027 годы, в рамках которого уточнено ожидание на 2024 год — рост ВВП на уровне 3,5%.

«В июне экономика Украины ощутила прямые и косвенные ценовые последствия разрушения объектов генерации электроэнергии», — отметили в министерстве.

В частности, потребительская инфляция, прежде всего, под давлением повышения тарифов на электроэнергию для населения, а также на ряд других тарифов на услуги ускорилась до 2,2% за годовые темпы — до 4,8% (с 3,3% соответственно).

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По данным Минэкономики, в целом в июне продолжилось усиление влияния факторов немонетарного характера из-за:

(1) увеличения тарифной составляющей — подорожание электроэнергии, некоторых услуг ЖКХ на которых нет моратория, пассажирских перевозок по железной дороге, мобильной связи и т. п. ;

; (2) усиления влияния затратности производства (косвенное влияние разрушения энергетики) из-за ограниченного электроснабжения, а также нехватки персонала и ряда других «военных помех» для бизнеса, усиления курсовой волатильности.

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