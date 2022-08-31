Звідки українці привозять вживані авто — Finance.ua

Звідки українці привозять вживані авто Вчора 21:05 — Особисті фінанси

Звідки українці привозять вживані авто

Із січня по червень у Україну привезли з-за кордону 284,8 тисячі легковиків з пробігом. Це — на 8,5% більше, ніж за аналогічний період рекордного 2021 року, протягом якого українці оформили найбільше вживаних авто.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Враховуючи усі події, які трапилися в Україні з початку року, це — унікальний показник. Основною причиною такої активізації ввезення машин з-за кордону було так зване нульове розмитнення, тобто повне звільнення від усіх митних платежів.

Серед усіх ввезених з січня по червень 2022 року вживаних легковиків, 84,6% експортували з країн ЄС (241,6 тис. шт.). Ще понад 2% привезли з європейських країн, які не входять до Європейського Союзу — Швейцарії, Норвегії та Великобританії. Таким чином кількість «європейців» досягла максимуму за новітню історію українського авторинку, котра почалася наприкінці 2018 року.

Натомість частка «американців» скоротилася із 36,1% у першому півріччі-2021 до 10,2% (29,1 тис. шт.) за підсумками першої половини 2022 року. Тобто частка автомобілів з країн Америки скоротилася утричі. При цьому більшість із них (17,5 тис. шт.) привезли протягом січня та лютого.

Де купують вживані авто в Європі

Головними постачальниками легковиків з пробігом у Європейському союзу для українців протягом першого півріччя 2022 року стали Польща (36,9% від загальної кількості авто з ЄС, 89,2 тис. шт.), Німеччина (27,2%, 65,8 тис. шт.) та Литва (13,5%, 32,6 тис. шт.).

Загалом топ-10 популярних серед українців європейських авторинків, виглядає так:

Польща — 89,2 тис. Німеччина — 65,8 тис. Литва — 32,6 тис. Чехія — 10,4 тис. Нідерланди — 8 тис. Франція — 5,4 тис. Бельгія — 4,1 тис. Естонія — 3,9 тис. Словаччина — 3,5 тис. Румунія — 2,9 тис.

Американців везуть не лише з США

Хоч більшість «американців» — це легковики зі страхових аукціонів, проте везуть машини не лише з США. У першому півріччі-2022 привезли 1,2 тисячі машин з Канади. Це — у 28 разів менше, ніж оформили авто з США, проте, наприклад, удвічі більше, ніж імпортували вживаних легковиків з Іспанії та Португалії разом взятих.

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При цьому автобілі з Америки, оформлені протягом березня-червня (таких 10,5 тис. шт.) — це у більшості «допливаючі» автомобілі, придбані в США ще до початку повномасштабної війни. Через тимчасове блокування українських морських портів виникли проблеми із їх доставленням. Порівнюючи статистику перетинів кордону «американських» авто, можна помітити, що протягом січня-лютого основну масу таких машин ввозили в Україну через порти Одеси (85,8% від загальної кількості). У травні-червні більшість «американців» вже ввезли через контрольно-пропускні пункти з Польщею (74,7%) та Румунією (9,6%).

eauto.org.ua

Звідки ще українці привозять вживані авто

До популярних країн, які не входять до Європейського Союзу, звідки українці протягом першої половини 2022 року привозили вживані легковики, увійшла Швейцарія. Звідти експортували 4,4 тисячі автівок з пробігом.

Ще 3,4 тисячі машин привезли з Південної Кореї. Улюбленими для купівлі з цієї країни були LPI автомобілі із виключно газовою паливною системою. До початку війни таких машин привозили щомісяця в середньому 1,2-1,3 тисячі. Через ускладнення доставлення цей сегмент суттєво зменшився. У травні та червні українці оформили сумарно лише близько 500 автомобілів.

Також увагу варто звернути на Норвегію (1,1 тис. шт.) — з цієї країни українці везуть багато вживаних електромобілів.

Швейцарія — 4,4 тис. Південна Корея — 3,4 тис. Грузія — 1,6 тис. Великобританія — 1,3 тис. Норвегія — 1,1 тис.

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