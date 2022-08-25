Дизельних авто стало більше, а «буму» електричок не трапилося: який тип двигуна обирають українці — Finance.ua

Дизельних авто стало більше, а «буму» електричок не трапилося: який тип двигуна обирають українці Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Дизельних авто стало більше, а «буму» електричок не трапилося: який тип двигуна обирають українці

Від початку року в Україні відбулися та відбуваються події, які суттєво вплинули на усі сфери життя, в тому числі — й на автомобільний ринок.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Протягом перших шести місяців року українці переживали:

наслідки пандемії COVID-19;

початок повномасштабної війни з росією;

дефіцит пального на АЗС;

підвищення цін на заправках;

початок дії нульового розмитнення;

скасування нульового розмитнення;

зміну курсу валют.

Ринок «упав» після всім відомих подій 24 лютого й потроху оговтувався з квітня. Показники червня за сумарними обсягами більші, ніж навіть були на початку року. Проте це зумовлено саме дією «нульового розмитнення», яке стало каталізатором відновлення активності.

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Проте кожна з вищезгаданих подій призвела до змін як в кількості, так і структурі продажів легковиків за типом двигуна. Стосуються вони як імпорту вживаних авто з пробігом, так і внутрішніх перепродажів.

Внутрішні перепродажі

Переважають на внутрішньому ринку бензинові машини — таких за перше півріччя українці придбали 43,9% (124,2 тисячі). Якщо до них додати автомобілі з газовою установкою (22,4% протягом перших 6 місяців 2022 року або 63,4 тис. угод.) — відсоток бензинових машин фактично буде ще більшим: 66,3% від загальної кількості.

Понад 30% проданих на внутрішньому ринку легковиків у січні-червні були дизельними (86,4 тис. угод). При цьому частка машин з таким типом двигуна дещо зросла: із 28,8% у січні до 35,5% в червні.

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Частка інших, більш екологічних типів авто, все ще незначна. Так, серед усіх автомобілів на внутрішньому ринку лише 1,5% були електричними (4,2 тис.), 1,2% — гібридними (3,3 тис. угод) та 0,5% — виключно газовими (1,3 тис. угод).

Показово, що найбільша частка електричних машин зафіксована у травні, на піку дефіциту пального: 3,5% від загальної кількості угод.

Імпорт легковиків

Загалом за перших 6 місяців 2022 року до України привезли 156,4 тисячі дизельних авто (57,1% від загальної кількості), 97,2 тисячі бензинових (35,5%), 11,9 тисячі машин з ГБО (4,3%), 3,4 тисячі гібридів (1,2%), 3,3 тисячі електромобілів (1,2%) та 1,8 тисячі газових легковиків (0,6%).

eauto.org.ua

Найбільш помітна зміна: суттєве зростання кількості дизельних легковиків в імпорті. Так, у січні частка імпортних дизельних машин становила 38,8%, а у червні — вже 66%.

Щодо інших типів пального, то помітне кількісне зростання ввезення машин з ГБО. Таких у червні привезли 3,6 тисячі, а в січні — 1,9 тисячі. Частка пропозицій з такими на європейських ринках в середньому близько 0,9% (окремо у Польщі — до 3,8%) — тож на практиці їх просто ніде більше взяти.

Значно менше прибувало «газових» легковиків з Південної Кореї, які мають лише систему живлення типу LPI — скрапленим газом. Так, у червні таких зареєстрували лише 163 штуки (частка 0,2%), тоді як в січні — 489 (1,5%). Це наслідок проблем із логістикою через тимчасову зупинку роботи морських портів в Україні.

«Буму» купівлі електромобілів за кордоном також не відбулося. Хоч і можна стверджувати, що у червні електричних машин імпортували на 68% більше ніж у січні — і звучить це непогано. Але у кількісному вимірі це лише 859 «електричок» проти 512.

Не зросла суттєво й частка/кількість гібридів — переважно ці порівняно недешеві варіанти прибували до нас зі страхових аукціонів США, однак ускладнення та подорожчання доставляння також негативно вплинуло на обсяги.

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