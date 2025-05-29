Зрада американських цінностей або «геніальна» спроба геополітичного перегрупування (думка експертів із США) Вчора 21:33

Зрада американських цінностей або «геніальна» спроба геополітичного перегрупування (думка експертів із США)

Політика Трампа щодо росії є революційною, оскільки він намагається налагодити відносини з москвою, попри її війну в Україні, що є або зрадою американських цінностей, або «геніальною» спробою геополітичного перегрупування проти Китаю. Таку думку висловили експерти.

Президент Інституту Йорктаун Сет Кропсі та науковий співробітник цього ж інституту Гаррі Хейлем повідимили, що така політика є цілком звичайною, адже відповідає підходу всіх адміністрацій США з 1989 року.

Але вона зазнає невдачі, якщо Трамп не спробує зробити по-справжньому щось радикальне.

Адміністрація Джо Байдена теж хотіла перезавантажити відносини з росією, коли організувала саміт з диктатором путіним через шість місяців після інавгурації президента та за сім місяців до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«На цьому тлі друга адміністрація Трампа, яка прагне налагодити відносини з москвою, виглядає далеко не радикальною і приреченою на провал. Єдине питання полягає в тому, чи доведе Трамп, що він все-таки є руйнівником, і зробить в переговорах з Україною те, чого не вдалося жодному президенту після 1989 року: протистояти росії і перемогти її», — додали експерти.

«Україна виявилася жорстким і енергійним партнером у переговорах. Але Київ обережно дав адміністрації Трампа те, чого вона хотіла: згоду на переговори. Єдина вимога України — щоб переговори розпочалися з припинення вогню і не мали попередніх умов», — нагадали експерти.

росія наполягає на тому, що Україна має піти на капітуляцію та не вести перемовини. Тому адміністрація Трампа, яка хоче укласти будь-яку угоду, швидше за все, була б готова на це, але у Білому домі зрозуміли, що не можуть змусити Київ укласти таку угоду.

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«Єдиний шлях вперед — це накласти на росію достатні санкції, щоб змусити москву сісти за стіл переговорів. Це було б різким розривом з недавньою історією. Навіть за адміністрації Байдена, яка після лютого 2022 року проводила найбільш конфронтаційну політику щодо москви з 1989 року, США вагалися надати Україні сучасне військове обладнання, побоюючись спровокувати „ескалацію“ з боку росії. Такий підхід прирік на смерть десятки тисяч українців і не дав Україні можливості створити таку загрозу нападу, яка змусила б москву сісти за стіл переговорів», — сказали оглядачі видання.

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