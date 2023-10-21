Зменшити залежність України від зовнішнього фінансування вдасться за 5−10 років після завершення війни, — Марченко Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

Зменшити залежність України від зовнішнього фінансування вдасться за 5−10 років після завершення війни, — Марченко

Україна потребуватиме зовнішньої фінансової підтримки й після завершення війни з рф.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Укрінформу

За словами міністра, є два реальні способи зменшити залежність України від фінансової підтримки Заходу: збільшення ВВП і перемога у війні. Однак збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки, — це питання довгострокової перспективи, «воно не вирішується миттєво».

Разом із тим перемога у війні дасть змогу зменшити видатки на військовий бюджет.

«Але у нас одразу з’являться інші потреби — ми матимемо колосальну кількість військових ветеранів та багато важливих нерозв’язаних проблем», — зазначив Марченко.

«Тож радикально зменшити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо впродовж року (після завершення бойових дій. — Ред.). Це питання п’ятирічної чи навіть десятирічної програми, щоби мінімізувати таку залежність», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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