Житлова проблема: ринок праці в одній з країн ЄС переживає кризу — Finance.ua
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Житлова проблема: ринок праці в одній з країн ЄС переживає кризу

Світ
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Житлова проблема: ринок праці в одній з країн ЄС переживає кризу
Житлова проблема: ринок праці в одній з країн ЄС переживає кризу, Фото: pravdatutnews.com
Житлова криза в Нідерландах настільки загострилася, що безпосередньо впливає на рішення людей приймати чи відхиляти пропозиції про роботу. Ця проблема особливо актуальна серед молоді, з якої 25% часто відмовляються від пропозицій через відсутність доступного житла у найближчому оточенні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією з фінансового консультування Viisi Hypotheken, пише The Mayor.
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Компанія опитала понад 1000 голландців віком від 22 до 35 років, які не мають житла.
У ході дослідження з’ясувалося, що 51% молодих людей, які шукають нову роботу і житло, готові змінити роботу, якби компанія надала їм житло.
«Той факт, що немає будинків для нових співробітників, погано впливає на ринок праці, тому що потрібні люди не потрапляють у потрібне місце. Це ще більше робить ринок праці ахіллесовою п’ятою нашого суспільства. І це трагедія цього молодого покоління. Потім вони знаходять роботу мрії, але потім для них немає житла», — коментує професор ринку праці Тон Вільтхаген.
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Через відсутність житла для нових співробітників страждає і ринок праці, адже потрібні люди не потрапляють у потрібне місце.
Наразі під час пошуку нових працівників роботодавці повинні подбати і про те, де їх розмістити, а також надавати допомогу у пошуку доступного житла.
Експерти пропонують декілька варіантів для розв’язання цієї проблеми, серед яких будівництво так званих фабричних містечок (зведення житла на місці колишніх переобладаних фабрик та заводів — Ред.), як це було століття тому, або перетворювати річні бонуси від роботодавців на фіксований дохід, щоб банки могли легше видавати заявникам іпотечні кредити.
Нагадаємо, українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро.
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