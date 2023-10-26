Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів — Finance.ua

Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів Вчора 11:45 — Казна та Політика

Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів

У Верховній Раді України внесли законопроєкт № 10 166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур'єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в коментарі УНН

За словами депутата, напрацювання проєкту тривало близько півтора року. Під час чого обговорювались варіанти, які будуть зручні для самозайнятих осіб, бо вони не завжди мають час заповнювати за себе декларації, платити податки. Через що можуть з’являтися великі проблеми та неприємні ситуації у взаємодії з державою.

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Водночас таким чином держава зможе контролювати сплату податків від таких осіб.

«Ми нарешті знайшли механізм через банки, вони погодилися. Коли умовно кур'єр надає свої послуги, або таксист, то платформа про це повідомляє в банк, де відкритий рахунок, й автоматично держава списує податок», — розповів депутат.

Железняк пояснив, що законопроєкт № 10 166 створено для тих, хто працює на тимчасовій зайнятості й надає свої послуги насамперед через онлайн-платформи для того, щоб їм було зручніше платити податки, дешевше та зрозуміліше.

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Крім того, законопроєкт ніяк не змінює ситуацію, в якій людина не платить податки. Він не посилює відповідальність, але й не зменшує її.

«Зараз податки є, і вони більші для таких осіб, а ми їх робимо меншими й зручнішими, от і вся різниця. Головна ідея цього законопроєкту дуже проста: ви як кур'єр надаєте кур'єрські послуги, а платформа за вас подає всю звітність в банк й банк автоматично сплачує за вас податки», — додав він.

Довідка Finance.ua:

у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10 166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності;

ідеться про умови для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів — всього 20 видів діяльності);

ініціатори документу пропонують встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спеціального режиму, оподатковуються за ставкою 6%.



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