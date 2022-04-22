Зеленський створив Національну раду з відновлення України — Finance.ua

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Зеленський створив Національну раду з відновлення України

Вчора 16:43Казна та Політика
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Зеленський створив Національну раду з відновлення УкраїниЗеленський створив Національну раду з відновлення України
В Україні створять Національну раду з відновлення України від наслідків війни.
Війдповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Він також затвердив Положення про Національну раду та її посадовий склад. Згідно із затвердженим положенням, Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
Серед основних її завдань — розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини.
Національна рада також готуватиме пропозиції щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив у воєнний і післявоєнний періоди.
Кабінету міністрів доручено у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради.
Співголовами Ради будуть прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, персональний склад ради затвердить президент.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення України після російського вторгнення коштуватиме 600 мільярдів доларів. Шмигаль закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% резервних активів, отриманих від МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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