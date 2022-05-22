Зеленський повідомив, як можуть розблокувати порти — Finance.ua

«22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів», — сказав він.
Раніше рф назвала умови розблокування портів України. росія готова розблокувати українські порти в обмін на відміну санкцій. Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти низку санкцій із росії, щоб кремль розблокував експорт зерна з України.
Також через заблоковані морські порти Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів, а всередині країни знаходиться 90 мільйонів тонн агропродукції.