Зеленський повідомив, як можуть розблокувати порти — Finance.ua

Зеленський повідомив, як можуть розблокувати порти

Вчора 10:41 — Казна та Політика

Зеленський повідомив, як можуть розблокувати порти

рф заблокувала майже всі порти та морські можливості експорту України. Нині розглядається і шлях розблокування портів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у суботу, 21 травня.

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«22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів», — сказав він.

Раніше рф назвала умови розблокування портів України. росія готова розблокувати українські порти в обмін на відміну санкцій. Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти низку санкцій із росії, щоб кремль розблокував експорт зерна з України.

Також через заблоковані морські порти Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів, а всередині країни знаходиться 90 мільйонів тонн агропродукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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