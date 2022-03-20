Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Вчора 16:55Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану. Цей режим буде продовжено із 26 березня ще на місяць.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Повідомляється, що Зеленський підписав законопроєкт № 7168, згідно з яким термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 05.30 26 березня строком на 30 діб.
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Крім того, підписано низку інших законів воєнного часу. Зокрема, про податки на період воєнного стану, про Службу військового капеланства, про державні гарантії вчителям і так далі.
Відповідно до закону про воєнний стан, на території України можуть запроваджуватися:
  • обов’язковий трудовий обов’язок;
  • відчуження особистого майна;
  • обмеження для пересування;
  • комендантська година;
  • заборона на торгівлю зброєю та алкоголем;
  • заборона на масові заходи та страйки;
  • обмеження роботи засобів зв’язку та інтернету;
  • заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні на період воєнного стану можна не реєструвати сільгосптехніку.
  • Чи можуть роботодавці скорочувати штат під час воєнного стану: роз’яснення Держпраці.
За матеріалами: РБК-Україна
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