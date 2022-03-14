На період воєнного стану інсулін надаватимуть безкоштовно — Finance.ua

На період воєнного стану інсулін надаватимуть безкоштовно

Вчора 13:30 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України ухвалив, що на період військового стану в Україні надаватимуть інсулін безкоштовно.

Зважаючи на складні обставини, в яких опинилися багато українців у зв’язку з військовою агресією рф, уряд вніс зміни до постанови КМУ № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», передає прес-служба КМУ.

Відповідно до змін, на період дії воєнного стану:

суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсації) препаратів інсуліну з державного бюджету;

доплата з пацієнтів не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, які сплачуються пацієнтами аптечному закладу, не застосовуються;

розмір реімбурсації первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів та форм випуску таких препаратів.

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