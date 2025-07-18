Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця» — Finance.ua
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Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця»

Кримінал
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Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця»
Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця»
Тимчасовому виконувачу обов’язків директора українського державного науково-дослідного та проєктного інституту «УкрНДІпроектреставрація» повідомили про підозру у заволодінні 260 тис. грн, виділених на розробку проєкту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця».
Про це пише Печерська окружна прокуратура міста Києва.
Його вважають винним у заволодінні грошима, виділеними на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця».
На замовленню музею «Київська фортеця» проектний інститут мав виготовити науково-проєктну документацію для проведення протиаварійних робіт Башти № 4 музею «Київська фортеця». Низка робіт, передбачених договором, виконані не були. Водночас керівник установи, що мала виконувати роботу, не вжив заходів щодо доопрацювання проєктної документації та приведення її у відповідність до чинного законодавства.
Встановлено, що невиконано роботи на суму майже 260 тис. гривень , чим спричинено збитки музею, який замовив та оплатив ці роботи.
Дії тимчасового виконавця обов’язків директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» кваліфіковано за ч. 1 ст. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
Санкція статті положення про покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
Finance.ua
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