Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця» — Finance.ua

Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця» Сьогодні 16:14 — Кримінал

Заволодів понад 260 тис. гривень, виділених на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця»

Тимчасовому виконувачу обов’язків директора українського державного науково-дослідного та проєктного інституту «УкрНДІпроектреставрація» повідомили про підозру у заволодінні 260 тис. грн, виділених на розробку проєкту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця».

Про це пише Печерська окружна прокуратура міста Києва.

Його вважають винним у заволодінні грошима, виділеними на розробку проекту протиаварійних робіт для музею «Київська фортеця».

На замовленню музею «Київська фортеця» проектний інститут мав виготовити науково-проєктну документацію для проведення протиаварійних робіт Башти № 4 музею «Київська фортеця». Низка робіт, передбачених договором, виконані не були. Водночас керівник установи, що мала виконувати роботу, не вжив заходів щодо доопрацювання проєктної документації та приведення її у відповідність до чинного законодавства.

Встановлено, що невиконано роботи на суму майже 260 тис. гривень , чим спричинено збитки музею, який замовив та оплатив ці роботи.

Дії тимчасового виконавця обов’язків директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» кваліфіковано за ч. 1 ст. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті положення про покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.