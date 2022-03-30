Зарплату медпрацівників за три місяці цього року профінансували у повному обсязі - Мінфін — Finance.ua

Зарплату медпрацівників за три місяці цього року профінансували у повному обсязі - Мінфін

Вчора 12:43 — Казна та Політика

Зарплату медпрацівників за три місяці цього року профінансували у повному обсязі - Мінфін

В умовах воєнного стану заробітна плата надавачів медичних послуг за три місяці 2022 року профінансована у повному обсязі.

Про це повідомляє Урядовий портал

Зазначається, що змінами до порядку реалізації програми медичних гарантій у 2022 році уряд, оперативно реагуючи на виклики воєнного стану, забезпечив безперебійне фінансування медичних закладів у надзвичайній ситуації. Так, надавачам медичних послуг у період воєнного стану сплачується щомісяця максимально можлива фіксована сума коштів, незважаючи на фактично внесені записи в електронну систему охорони здоров’я.

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Видатки за програмою медичних гарантій на оплату медичних послуг профінансовано на 100 % до плану за січень- березень 2022 року в обсязі 36,8 млрд грн, із них найбільша сума за березень — 13,1 млрд гривень.

Також 100% до плану за січень-березень профінансовано видатки на заробітну плату працівників загальнодержавних закладів охорони здоров’я, що становить 2,3 млрд грн, зокрема за березень — 784,3 млн гривень.

«В умовах воєнного стану вкрай важливо забезпечити гідну заробітну плату кожному медику, який сьогодні понаднормово працює у важких умовах і щодня рятує життя та здоров’я наших громадян: як цивільних, так і військових. Як бачимо, держава робить усе від неї залежне, аби забезпечити вчасні й у повному обсязі виплати», — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Окрім того, видатки на функціонування восьми закладів охорони здоров’я Національної академії медичних наук України, які перейшли на новий механізм фінансування, профінансовано в обсязі 441,3 млн грн, з них у березні спрямовано 147,5 млн гривень. Це дозволяє в повному обсязі виплатити заробітну плату працівникам цих закладів у І кварталі цього року.

Також видатки субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, яка спрямовується, зокрема, на оплату праці працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій, профінансовано на 100 % до плану на січень-березень в обсязі 915,4 млн грн, зокрема у березні — 181,6 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив у Програмі медичних гарантій пакет для збереження кадрового потенціалу медзакладів, який передбачає дофінансування для виплат заробітних плат на рівні 13,5 тис. та 20 тис. грн.

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