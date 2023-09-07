Заборгованість киян за гарячу воду й тепло сягнула 6 млрд грн — Finance.ua

Заборгованість киян за гарячу воду й тепло сягнула 6 млрд грн Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Заборгованість киян за гарячу воду й тепло сягнула 6 млрд грн

Переважна більшість киян сумлінно ставляться до оплати тепла та гарячої води навіть в умовах воєнного стану. Однак заборгованість за ці послуги в Києві за останній рік продовжує зростати.

Про це заявив директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Він зауважив, що завдяки стабільній та регулярній оплаті, яку демонструють більшість киян, забезпечується підтримка роботи енергокомплексу в умовах воєнного стану.

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Разом із тим загальний борг зріс на 830 млн грн у порівнянні з вереснем минулого року і становить зараз майже 6 млрд грн.

«„Київтеплоенерго“ виробляє не лише тепло, але й електроенергію для потреб Києва. Сплата за опалення та гарячу воду надзвичайно важлива, адже на ці гроші закуповується газ, який використовується для генерації тепла та електроенергії для більшості житлових будинків столиці. Зрозуміло, що війна серйозно вплинула на економічну ситуацію у країні та платоспроможність кожного. Але сьогодні для енергетики оплата за комунальні послуги — це внесок у стабільне та безпечне проходження зими. Важливо вже зараз погашати борги, у період, коли нарахування найменші, зокрема, відсутні нарахування за опалення та менше споживання гарячої води», — підкреслив посадовець.

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Кияни, яким важко сплачувати одразу всю суму боргу, можуть зробити реструктуризацію та сплачувати частинами. Механізм поетапної оплати боргу (реструктуризації) дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет та рівномірно розподілити виплати по погашенню заборгованості, додав Лопатін.

Нагадаємо, цього року Київ виділив понад 1 млрд грн на ремонти теплоджерел, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

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bigkyiv За матеріалами:

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