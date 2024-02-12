За якої умови Bitcoin досягне історичного максимуму: думка стратега — Finance.ua

За якої умови Bitcoin досягне історичного максимуму: думка стратега Сьогодні 22:35 — Криптовалюта

За якої умови Bitcoin досягне історичного максимуму: думка стратега

Ціна флагманського криптоактиву Bitcoin може досягти нового історичного максимуму у $112 000 під впливом значного притоку інвестицій у спотові біржові фонди, що торгують Bitcoin-ETF.

Згідно з нещодавнім звітом CryptoQuant, потенційний пік ціни Bitcoin на рівні $112 000 залежить від постійного купівельного тиску з боку притоку інвестицій у спотові Bitcoin-біржові фонди (ETF). Аналіз також окреслив «найгірший» сценарій, за яким Bitcoin все ще може зрости принаймні до $55 000.

«Ринок Bitcoin щомісяця отримує $9,5 млрд інвестицій у спотові біржові фонди, що потенційно збільшує реалізовану капіталізацію на $114 млрд на рік, — заявив засновник і генеральний директор CryptoQuant Кі Йонг Джу. — Навіть з урахуванням відтоку GBTC, зростання на $76 млрд може підвищити реалізований ліміт з $451 млрд до $527−565 млрд».

Джу уточнив, що історично ринок Bitcoin демонструє закономірність, коли його найнижчі точки вартості, або ж дно ринку, збігаються зі співвідношенням ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV) 0,75, в той час, як піки ринку збігаються зі співвідношенням MVRV 3,9.

Коефіцієнт MVRV порівнює ринкову капіталізацію (поточну ринкову вартість всіх видобутих Bitcoin) з реалізованою капіталізацією (вартістю всіх Bitcoin за ціною, за якою вони були куплені), що слугує ключовим показником для оцінки екстремальних коливань вартості Bitcoin.

У звіті зазначається, що якщо поточні тенденції притоку коштів у біржові ETF продовжаться, коефіцієнт MVRV може досягти рівнів, які зазвичай вказують на пік ринку, що потенційно може підштовхнути ціну Bitcoin до рівня від $104 000 до $112 000.

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noworries За матеріалами:

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