За яке порушення ПДР в Україні найбільший штраф у 2022 році — Finance.ua

За яке порушення ПДР в Україні найбільший штраф у 2022 році Вчора 19:01 — Особисті фінанси

У правилах дорожнього руху передбачено різні штрафи за порушення водіїв. Можна отримати покарання у вигляді штрафу на пару сотень гривень за брудний номер або телефонну розмову під час руху. Проте є штрафи у розмірі кількох тисяч гривень та навіть кількох десятків тисяч. За що водії можуть отримати найбільший штраф — проаналізували у РБК-Україна.

Водіння транспорту особою, яка була позбавлена прав (ст. 126, ч.4) — карається штрафом у 20 400 грн. При повторному порушенні — 40 800 грн з позбавленням прав на строк від 5 до 7 років та оплачуване вилучення автомобіля.

Водіння автомобіля у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або під впливом ліків, які знижують увагу та швидкість реакції, а також передача авто людям у стані такого ж сп’яніння та відмова від огляду (ст.130, ч.1) — карається штрафом у розмірі 17 000 грн із позбавленням прав на 1 рік. Такий самий штраф отримають інші особи, яким дозволили керувати машиною в такому стані.

При повторному правопорушенні штраф становитиме 34 000 грн та позбавлення прав на 3 роки з конфіскацією автомобіля, або арешт на 10 діб.

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Трете таке правопорушення протягом року — штраф у розмірі 51 000 грн, позбавлення прав на 10 років, конфіскація автомобіля або позбавлення волі на 10 днів з конфіскацією авто.

Порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на авто спеціальних світлових або сигнальних пристроїв — штраф у розмірі 8 500 грн та конфіскація пристроїв.

Такий же штраф можна отримати за керування авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (терміни тимчасового ввезення або (і) переміщення у митному режимі транзиту, авто використовується для комерційних цілей та отримання доходів, передано в керування іншій особі) — все це карається штрафом у розмірі 8 500 грн. При повторному порушенні — штраф у розмірі 17 000 грн, позбавлення прав на 1 рік та конфіскація авто.

За те, що водій, який перевозить пасажирів чи вантаж, не зупинився на вимогу уповноважених осіб чи представників посадових центральних органів влади, які забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки наземного транспорту (ст.122, ч. 2) або залишив місце ДТП (ст.122) — штраф 3 400 грн. У другому випадку у водія можуть забрати права на строк від 1 до 2 років або заарештувати на 10 або 15 діб.

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Якщо автомобіль не зареєстрований в установленому порядку або їздить без номера, автомобіль не відповідає нормам або не збігається з номерним знаком, сам номер закритий, брудний або прикріплений не там — штраф становитиме 850 гривень. Але при повторному порушенні водія покарають штрафом у розмірі 1 700 грн або громадськими роботами терміном від 30 до 40 годин та конфіскацією авто.

Порушення встановлених обмежень швидкості руху авто більш ніж на 50 км/год (ст.122, ч.4) — штраф у розмірі 1 700 грн.

Зупинка або стоянка, які позначені спеціальними дорожніми знаками, дорожньою розміткою, що вказують на стоянку для водіїв з інвалідністю або перевозять людей з інвалідністю, створення перешкод для водіїв з інвалідністю та перевезення людей з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), неправомірне використання знака на авто «Водій з інвалідністю» — штраф від 1 020 до 1 700 грн.

Видача документа про технічну справність авто, яке підлягає обов’язковому технічному контролю, без проведення перевірки його стану — штраф 1 360 грн. Для посадових осіб — 1 700 грн.

Порушення правил паркування авто, у тому числі й неоплата вартості послуг користування майданчиком для платного паркування — штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги користування платним паркуванням.

Паркування на безкоштовному майданчику авто, водій якого не має пільг, або у місцях, не призначених для паркування — у 30-кратному розмірі від вартості однієї години користування майданчиком для платного паркування.

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