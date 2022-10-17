Через автофіксацію водіям виписали понад 1,5 млн штрафів — Finance.ua

Через автофіксацію водіям виписали понад 1,5 млн штрафів Вчора 15:32 — Особисті фінанси

Через автофіксацію водіям виписали понад 1,5 млн штрафів

Понад 1,5 мільйона штрафів за порушення Правил дорожнього руху виписали камери автофіксації за 9 місяців поточного року.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Й це попри те, що майже три місяці камери автофіксації не працювали. Адже від початку активної фази бойових дій близько трьох місяців — з 24 лютого до 16 травня — камери автофіксації не працювали.

Отже, фактично водії «напорушували» понад 1,5 мільйони разів лише за пів року. Для порівняння, у 2020 році камери автофіксації зафіксували 1 215 688 порушень, а в 2021 — 2 558 490.

Загалом від старту роботи камер автофіксації у 2020 році було зафіксовано та виписано постанови за 5 352 197 мільйонів порушень ПДР.

До речі, в Опендатаботі знову працює безкоштовний моніторинг штрафів. Щоб підключити його, потрібно направити боту (наприклад, у Telegram ) номер авто та ІПН власника.

Нагадуємо, що протягом вже за два тижні від моменту створення постанови сума штрафу подвоюється— тож водіям важливо своєчасно дізнатись та сплатити штраф.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР;

також сплатити штрафи за порушення ПДР можна у офіційних застосунках та сервісах МВС: на офіційному сайті МВС України, в мобільному застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та IOS або у телеграм-боті «Штрафи ПДР»;



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