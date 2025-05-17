За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов — Finance.ua

За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні зменшилася з 838 до 825 установ. Кількість банків залишилась незмінною — 60.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Упродовж квітня із реєстрів за ініціативою заявника виключені дві кредитні спілки, примусово виключені дев’ять фінансових компаній та два ломбарди.

Водночас до Реєстру страхових посередників включені 20 страхових та/або перестрахових брокерів.

У квітні НБУ видав ліцензію одному ломбарду. Крім того, були анульовані добровільно ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам.

При цьому примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям, а одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

442 фінансові компанії (було 451);

53 страховики non-life;

10 life-страховиків;

один страховик зі спеціальним статусом;

106 ломбардів (було 108);

96 кредитних спілок (було 98);

один лізингодавець;

43 страхових брокери;

73 колекторські компанії.

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (41) на ринку не змінилася.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні, та 14 міжнародних.

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Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

Протягом квітня до НБУ надійшло 511 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.

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