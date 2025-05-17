За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов — Finance.ua
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За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов

Казна та Політика
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За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов
За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні зменшилася з 838 до 825 установ. Кількість банків залишилась незмінною — 60.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
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Упродовж квітня із реєстрів за ініціативою заявника виключені дві кредитні спілки, примусово виключені дев’ять фінансових компаній та два ломбарди.
Водночас до Реєстру страхових посередників включені 20 страхових та/або перестрахових брокерів.
У квітні НБУ видав ліцензію одному ломбарду. Крім того, були анульовані добровільно ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам.
За квітень вилучено з реєстрів 13 небанківських фінустанов
При цьому примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям, а одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.
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Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
  • 442 фінансові компанії (було 451);
  • 53 страховики non-life;
  • 10 life-страховиків;
  • один страховик зі спеціальним статусом;
  • 106 ломбардів (було 108);
  • 96 кредитних спілок (було 98);
  • один лізингодавець;
  • 43 страхових брокери;
  • 73 колекторські компанії.
Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (41) на ринку не змінилася.
На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні, та 14 міжнародних.
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Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.
Протягом квітня до НБУ надійшло 511 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.
За матеріалами:
Finance.ua
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