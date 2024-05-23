За I квартал 2024 року капіталізація ринку криптовалют збільшилася на 60% — експертка — Finance.ua
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За I квартал 2024 року капіталізація ринку криптовалют збільшилася на 60% — експертка

Криптовалюта
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За I квартал 2024 року капіталізація ринку криптовалют збільшилася на 60% — експертка
За I квартал 2024 року капіталізація ринку криптовалют збільшилася на 60% — експертка
Зараз ми знаходимося в розквіті криптовалютних циклів. Такої думки маркетинг-менеджер Binance в Україні Дар’я Голинська. Під час виступу на Invest Talk Summit-2024 вона підкреслила, що кожні 3−4 роки криптовалюта переживає зміну своїх циклів.
«За перший квартал 2024 року капіталізація всього ринку криптовалют збільшилася на 60% і вона продовжує зростати. На це вплинуло багато факторів, але основний — ухвалення спотового біткоїн-ETF. Це насправді спростило доступ класичним інвесторам саме до криптовалюти біткоїна. Можна говорити про те, що криптовалюти — один з видів інвестиції, які є в тренді сьогодні», — сказала Голинська.
Дуже важливу роль щодо процесу інвестування в криптовалюту, на думку Голинської, відіграє й криптофандрейзинг.
«Зараз ми розуміємо, що криптофандрейзинг 2024 року залишається стабільним. Було залучено дуже багато коштів. Багато проєктів подолали навіть позначку в більші ніж 100 мільйонів доларів. Тому, для нас це також показник того, що криптовалюта потенційно має багато тенденцій для того, щоб зростати та приносити прибуток інвесторам.
Щодо інвестицій у криптопроєкти, то інвесторам варто звернути увагу на ті проєкти, які набирають найбільше фандрейзингових коштів. Сектор, який набрав найбільше інвестицій — інфраструктурний", — зазначила Голинська.
Чому криптовалюта може бути особливо цікавою для інвестицій? На думку маркетинг-менеджера Binance в Україні, визначальною тут є волатильність, адже це можливість заробити швидко. Та можливість балансувати внаслідок цієї волатильності. Також іншим моментом є капіталізація ринку, що зростає. Окрім цього, доволі легкий поріг для входу.
За матеріалами:
Finance.ua
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