За час війни зарплати в Україні впали до 50% — Нацбанк — Finance.ua
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За час війни зарплати в Україні впали до 50% — Нацбанк

Вчора 21:02Особисті фінанси
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За час війни зарплати в Україні впали до 50% — НацбанкЗа час війни зарплати в Україні впали до 50% — Нацбанк
Падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.
Про це йдеться в «Макроекономічному та монетарному огляді, червень 2022 року», повідомляє пресслужба НБУ.
«Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом», — йдеться в повідомленні.
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За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10–50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. С/г підприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати.
За час війни зарплати в Україні впали до 50% — Нацбанк
За оцінками експертів, зарплати у травні були на 10-60% нижчі за довоєнні (в залежності від виду діяльності). Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, переробній промисловості та с/г.
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Зазначається, що дещо краща ситуація в бюджетному секторі — персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат.
Зауважується, що доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з прогнозами аналітиків кадрового порталу grc.ua, відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Цьому може сприяти, по-перше, повернення в Україну кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни, по-друге, фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки;
  • кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі: якщо до початку війни було близько 6 тис. таких пропозицій, то зараз — менше 3 тис.;
  • в Україні запустять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботу.
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За матеріалами: Укрінформ
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