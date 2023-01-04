З Tesla Model Y зробили версію для бездоріжжя — Finance.ua

З Tesla Model Y зробили версію для бездоріжжя Сьогодні 03:37 — Фондовий ринок

Німецький тюнер Delta4×4 спеціалізується на масштабних позашляхових конструкціях, таких як встановлення Mercedes-Benz G 500 на гусениці та перетворення Rolls-Royce Cullinan на всюдихід із тентом на даху. Останнє творіння компанії — Tesla Model Y, яка готова не боїться бездоріжжя.

Робота Delta4×4 над Model Y включає ліфт підвіски на 35 міліметрів. Пакет тюнігу також розширює колію та додає 60-мм у розширювачі крил, щоб звільнити місце для шин 265/45R20 Continental Cross Contact ATR. Додатковий підйом завдяки високопрофільній гумі дає Tesla загальний дорожній просвіт 22 сантиметри.

Ця модель Y має багажник на даху для зберігання такого спорядження, як дошки для виїзду з багнюки, лопати, каністри з водою, запасне колесо та ящики для зберігання. На передній частині знаходиться світлова смуга.

Для ще більшого освітлення на бездоріжжі Delta4×4 встановлює чотири світлодіодні прожектори PIAA на передній бампер.

Для людей у Німеччині, які зацікавилися цією конструкцією, Delta4×4 пропонує заплатити 900 євро за ліфт підвіски. Вартість комплекту коліс і шин починається від 4500 євро. Багажник на дах коштує 2900 євро, а ліхтар — додатково 900 євро. Лампи на бампер разом із кріпленням коштують 1800 євро.

Нещодавнє оновлення програмного забезпечення дало Model Y Performance режим Track Mode, який раніше був ексклюзивним для Model S Plaid і Model 3 Performance. Він додає багато функцій, наприклад створення користувальницьких налаштувань для різноманітних змінних трансмісії, запис кіл за допомогою вбудованих камер і відстеження телеметрії на трасі.

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