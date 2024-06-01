YouTube продовжує боротися з блокувальниками реклами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YouTube продовжує боротися з блокувальниками реклами

Фондовий ринок
16
YouTube продовжує боротися з блокувальниками реклами
YouTube продовжує боротися з блокувальниками реклами
Деякі користувачі на Reddit знову почали скаржитися на те, що YouTube обмежує можливість перегляду відео з ввімкненими сторонніми застосунками для блокування реклами. Цього разу відео просто пропускаються або на них не працює звук.
Про це пише Android Authority.
Читайте також
Користувач SDHD4K на Reddit опублікував пост, у якому поділився новими обмеженнями від YouTube, де з ввімкненим блокувальником реклами відео, яке користувач хотів подивитися, просто пропускалося.
У коментарях були й інші користувачі, які зіткнулися з подібними проблемами. Приміром, lokileo розповів, що з ввімкненим блокувальником на відео зникає звук. У нього виходить повернути аудіо на секунду, але тоді воно знову зникає.
Інші користувачі також кажуть, що розробники сторонніх блокувальників таких як uBlock чи вбудований блокувальник у браузері Opera GX вже змогли обійти ці обмеження, проте деякі все ще натрапляють на такі моменти.
Читайте також
Якщо ж блокувальник реклами й далі обмежує можливість перегляду відео, то найпростішим рішенням буде вимкнути його, або ж, як любить рекомендувати Google, придбати YouTube Premium.
Нагадаємо, у квітні компанія також повідомляла про наміри боротися зі сторонніми програмами, які дозволяють дивитися відео на YouTube, а з кінця минулого року компанія також бореться і з блокувальниками реклами.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.