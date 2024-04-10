Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів — Finance.ua

Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів

У вівторок, 9 квітня, розпочався офіційний скринінг Європейської комісії для України та Молдови щодо переговорного розділу 4 «Свобода руху капіталу».

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС», — пояснили в Нацбанку.

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У межах цього переговорного розділу аналізується відповідність таким сферам законодавства ЄС:

свобода руху капіталу та платежів;

платіжні системи;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Загалом процес скринінгу складається з двох етапів.

Перший — роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської комісії розповідають про ключові акти права ЄС та відповідають на запитання держав — кандидатів на вступ до ЄС. Другий — двосторонні зустрічі, на яких вже держава-кандидат представлятиме оцінку наближення національного законодавства до законодавства ЄС та плани щодо подальшої імплементації актів права ЄС для набуття членства в Європейському Союзі.

«Ми розуміємо, що перед нами постає досить багато завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь — значно просунулися вперед», — заявив заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Так, НБУ поступово пом’якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, здійснює заходи для інтеграції українського платіжного ринку з європейським та сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.

Також триває робота для запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.

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