Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів — Finance.ua

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Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів

Казна та Політика
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Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів
Єврокомісія розпочала досліджувати українське законодавсто щодо свободи руху капіталу та платежів
У вівторок, 9 квітня, розпочався офіційний скринінг Європейської комісії для України та Молдови щодо переговорного розділу 4 «Свобода руху капіталу».
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС», — пояснили в Нацбанку.
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У межах цього переговорного розділу аналізується відповідність таким сферам законодавства ЄС:
  • свобода руху капіталу та платежів;
  • платіжні системи;
  • протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
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Загалом процес скринінгу складається з двох етапів.
  1. Перший — роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської комісії розповідають про ключові акти права ЄС та відповідають на запитання держав — кандидатів на вступ до ЄС.
  2. Другий — двосторонні зустрічі, на яких вже держава-кандидат представлятиме оцінку наближення національного законодавства до законодавства ЄС та плани щодо подальшої імплементації актів права ЄС для набуття членства в Європейському Союзі.
«Ми розуміємо, що перед нами постає досить багато завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь — значно просунулися вперед», — заявив заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.
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Так, НБУ поступово пом’якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, здійснює заходи для інтеграції українського платіжного ринку з європейським та сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.
Також триває робота для запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.
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За матеріалами:
Finance.ua
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