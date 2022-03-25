ЄС зобов'язався створити спецфонд для відновлення України — Finance.ua

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ЄС зобов'язався створити спецфонд для відновлення України

Вчора 11:18Казна та Політика
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ЄС зобов'язався створити спецфонд для відновлення УкраїниЄС зобов'язався створити спецфонд для відновлення України
Євросоюз зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови.
Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС.
Беручи до уваги руйнації та величезні втрати, завдані Україні воєнною агресією росії, ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб держави, а після війни — для відновлення демократичної України.
З цією метою Європейський Союз погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною і запрошує до участі міжнародних партнерів, а також закликає до негайної підготовки.
ЄС «закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу для проведення реформ в країні».
ЄС також закликав до своєчасної організації міжнародної конференції зі збору коштів у рамках фонду.
За підрахунками KSE, збиток інфраструктурі склав 62-119 мільярдів доларів; збитки населення, об’єктів соціальної та медичної інфраструктури — до 10 мільярдів доларів.
Міністр фінансів Марченко вважає, що через війну Україна втратить 1/3 ВВП.
Прямі втрати 2022 року будуть близько 62 мільярдів доларів, а майбутні витрати на розмінування території перевищать 1 трильйон доларів.
Інші суми збитків, наголошують експерти, потрібно буде стягувати з росії в судах, заарештовуючи та забираючи активи як самої країни, так і людей, пов’язаних з владою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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