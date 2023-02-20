ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg

Банківські метали
15
ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg
ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg
Країни «Групи семи» та ЄС докладають зусиль до пошуку шляхів відстеження російських діамантів на світовому ринку, аби мати змогу запровадити проти них дієві санкції.
Про це із посиланням на свої джерела пише Bloomberg.
«Група семи» та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження транскордонного руху російських діамантів. Це може відкрити шлях до обмежень на торгівлю цим коштовним камінням у майбутньому", — йдеться у матеріалі.
Читайте також
Зазначається, що попередні намагання ЄС запровадити санкції проти російського коштовного каміння зустрічали опір країн-імпортерів на кшталт Бельгії, які стверджували, що це буде марним, оскільки торгівля лише переміститься до інших регіонів без можливості відстеження транзакцій.
Bloomberg пояснює, що походження діамантів легко визначається на початку ланцюжка постачання, коли їм видається спеціальний сертифікат. Однак подальші ланки ланцюжка постачання ускладнюють процес визначення походження коштовностей.
Читайте також
«Ограноване та відшліфоване каміння часто змішується у торговельних домах, де їх оригінальний сертифікат замінюється на документ „змішаного походження“, що робить практично неможливим відстеження того, де російські діаманти врешті продаються», — зауважує агентство.
Місце для вашої реклами
За словами співрозмовників Bloomberg, ухвалення Євросоюзом та G7 рішення з цього приводу потребуватиме багато часу, оскільки відстежувати відшліфовані діаманти на глобальному ринку дуже складно. «Все ж двоє співрозмовників сказали, що G7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня у рамках зусиль із підтримки тиску на росію, оскільки її війна в Україні досягає перших роковин», — стверджується у матеріалі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.