ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg — Finance.ua

ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg Сьогодні 11:46 — Банківські метали

ЄС та G7 намагаються відстежувати російські діаманти — Bloomberg

Країни «Групи семи» та ЄС докладають зусиль до пошуку шляхів відстеження російських діамантів на світовому ринку, аби мати змогу запровадити проти них дієві санкції.

Про це із посиланням на свої джерела пише Bloomberg

«Група семи» та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження транскордонного руху російських діамантів. Це може відкрити шлях до обмежень на торгівлю цим коштовним камінням у майбутньому", — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що попередні намагання ЄС запровадити санкції проти російського коштовного каміння зустрічали опір країн-імпортерів на кшталт Бельгії, які стверджували, що це буде марним, оскільки торгівля лише переміститься до інших регіонів без можливості відстеження транзакцій.

Bloomberg пояснює, що походження діамантів легко визначається на початку ланцюжка постачання, коли їм видається спеціальний сертифікат. Однак подальші ланки ланцюжка постачання ускладнюють процес визначення походження коштовностей.

«Ограноване та відшліфоване каміння часто змішується у торговельних домах, де їх оригінальний сертифікат замінюється на документ „змішаного походження“, що робить практично неможливим відстеження того, де російські діаманти врешті продаються», — зауважує агентство.

За словами співрозмовників Bloomberg, ухвалення Євросоюзом та G7 рішення з цього приводу потребуватиме багато часу, оскільки відстежувати відшліфовані діаманти на глобальному ринку дуже складно. «Все ж двоє співрозмовників сказали, що G7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня у рамках зусиль із підтримки тиску на росію, оскільки її війна в Україні досягає перших роковин», — стверджується у матеріалі.

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