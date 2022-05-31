ЄС схвалив термінове виділення Україні 9 млрд євро — Finance.ua

ЄС схвалив термінове виділення Україні 9 млрд євро

Вчора 11:42 — Казна та Політика

На саміті Європейського союзу ухвалено рішення про надання Україні 9 млрд євро у вигляді термінової позики — кошти підуть на поповнення невідкладних бюджетних потреб.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця в Україні потрібно близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії тощо», — сказала вона.

Для поповнення цих потреб Європейський Союз має намір виділити Україні безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги найближчим часом.

«Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми працюватимемо протягом тижня», — уточнила Урсула фон дер Ляйєн.

Цю інформацію підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою», — зазначив він.

Зазначимо, макрофінансова підтримка — це довгострокова позика з дуже низькими відсотками, які близькі до нуля.

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