ЄС схвалив термінове виділення Україні 9 млрд євро — Finance.ua
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ЄС схвалив термінове виділення Україні 9 млрд євро

Вчора 11:42Казна та Політика
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На саміті Європейського союзу ухвалено рішення про надання Україні 9 млрд євро у вигляді термінової позики — кошти підуть на поповнення невідкладних бюджетних потреб.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
«Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця в Україні потрібно близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії тощо», — сказала вона.
Для поповнення цих потреб Європейський Союз має намір виділити Україні безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги найближчим часом.
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«Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми працюватимемо протягом тижня», — уточнила Урсула фон дер Ляйєн.
Цю інформацію підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.
«9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою», — зазначив він.
Зазначимо, макрофінансова підтримка — це довгострокова позика з дуже низькими відсотками, які близькі до нуля.
За матеріалами: Апостроф
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