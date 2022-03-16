«єМалятко» не працює: як зареєструвати дитину — Finance.ua
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«єМалятко» не працює: як зареєструвати дитину

Вчора 09:16Особисті фінанси
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Послуга «єМалятко» тимчасово недоступна через те, що деякі державні реєстри відключили з міркувань безпеки. Проте народження малюка можна зареєструвати офлайн.
Про це повідомили в команді «Дія».

Як реєструвати дитину офлайн:

  • потрібно звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану або ДРАЦС, які працюють у штатному режимі (окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії);
  • ви можете зареєструвати дитину в будь-якому відділенні, яке працює — незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків;
  • для реєстрації необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о.

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За матеріалами: Finance.UA
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