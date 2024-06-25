ЄІБ готується збільшити свої інвестиції в оборону — Finance.ua

ЄІБ готується збільшити свої інвестиції в оборону Сьогодні 13:30 — Світ

ЄІБ готується збільшити свої інвестиції в оборону

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує збільшити свої інвестиції в європейську оборону, виділивши на цей сектор додаткові 6 млрд євро.

Про це в інтерв’ю Reuters розповіла президентка ЄІБ Надя Кальвіньйо.

Вона наголосила на необхідності зміцнення європейської безпекової і оборонної промисловості.

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«Ми вже виділили 8 млрд євро на інвестиції в цей сектор, з яких лише 2 млрд були використані», — зазначила Кальвіньйо.

Для ефективного освоєння коштів була створена спеціальна команда. «Ми організували окремий офіс для прискорення реалізації виділених 6 млрд євро», — сказала вона.

«Ми активно співпрацюємо з європейською промисловістю, й очікується, що в другій половині року буде розроблено низку проєктів», — додала Кальвіньйо, зокрема у сфері безпеки кордонів, військової мобільності, розмінування та військових госпіталів.

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ЄІБ, який підтримують країни регіону, має значний фінансовий вплив, хоча й обережно ставиться до інвестування в оборону. Він підтримав супутниковий проєкт у Польщі та німецького виробника безпілотників, але уникає інвестування в боєприпаси.

Нещодавно ЄІБ змінив свої правила, дозволивши кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії.

Тім Лоуренсон із Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає цей крок символічно важливим і вказує на те, що він стане сигналом для інших банків, що підтримка оборонних компаній є прийнятною.

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«Будь-який європейський танк складається з тисяч деталей, виготовлених сотнями невеликих оборонних компаній по всій Європі. Ці компанії мали труднощі з отриманням кредитів і тепер матимуть значну підтримку», — пояснив він.

«Звичайно, 8 млрд євро — це небагато в порівнянні з європейськими оборонними витратами на 2024 рік, які становлять $476 млрд, не кажучи вже про витрати США у $968 млрд», — додав експерт.

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