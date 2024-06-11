ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні — Finance.ua
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ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні

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ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні
ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні
Європейський інвестиційний банк у рамках міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) планує підписати угоди про нове фінансування на суму понад 1 мільярд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури.
Про це очільниця банку Надя Кальвіньо заявила перед початком конференції з в Берліні.
«Під час цієї зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, ми мобілізуємо понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, на відновлення критично важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи, водопостачання», — заявила Кальвіньо.
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Вона додала, що банк планує запровадити в Україні флагманську програму дорадчих послуг Європейського Союзу.
Президентка ЄІБ нагадала, що з початку війни ця структура виділила понад 2 мільярди євро на відновлення пошкодженої інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, а також прикордонних переходів.
«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Європейський інвестиційний банк є одним з ключових інвестиційних партнерів України зараз», — додала вона, висловивши сподівання, що дуже скоро «банк долучиться до відбудови країни після війни».
За матеріалами:
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