ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні — Finance.ua

ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні Сьогодні 15:49

ЄІБ виділить 1 млрд євро бізнесу та критичній інфраструктурі в Україні

Європейський інвестиційний банк у рамках міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) планує підписати угоди про нове фінансування на суму понад 1 мільярд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури.

Про це очільниця банку Надя Кальвіньо заявила перед початком конференції з в Берліні.

«Під час цієї зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, ми мобілізуємо понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, на відновлення критично важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи, водопостачання», — заявила Кальвіньо.

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Вона додала, що банк планує запровадити в Україні флагманську програму дорадчих послуг Європейського Союзу.

Президентка ЄІБ нагадала, що з початку війни ця структура виділила понад 2 мільярди євро на відновлення пошкодженої інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, а також прикордонних переходів.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Європейський інвестиційний банк є одним з ключових інвестиційних партнерів України зараз», — додала вона, висловивши сподівання, що дуже скоро «банк долучиться до відбудови країни після війни».

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