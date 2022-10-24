ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро — Finance.ua
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ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро

Казна та Політика
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ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро
ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро
Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну понад мільярд євро, а також продовжить фінансування у 2023 році.
Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у Twitter після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
«Я сказала Президенту Зеленському, що наші зобов’язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022−2023 роках для підтримки економіки, приватного сектору та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури», — написала вона.
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Також Оділь Рено-Бассо на зустрічі із Зеленським висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку, як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.

Довідка Finance.ua:

  • Канада й Британія підтримають кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для НАК «Нафтогаз» та НЕК «Укренерго» перед початком холодної пори року в умовах війни;
  • президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб;
  • Україна попри повномасштабну війну відновлює економічну активність. Цьому сприяли успіхи Збройних сил на полі бою, а також «зернова угода», яка дозволила розблокувати експорт продовольства із портів Одеси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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