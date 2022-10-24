ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро — Finance.ua

ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро Вчора 19:46 — Казна та Політика

ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну понад мільярд євро, а також продовжить фінансування у 2023 році.

Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у Twitter після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Я сказала Президенту Зеленському, що наші зобов’язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022−2023 роках для підтримки економіки, приватного сектору та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури», — написала вона.

Також Оділь Рено-Бассо на зустрічі із Зеленським висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку, як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.

Довідка Finance.ua:

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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