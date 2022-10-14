Британія і Канада допоможуть ЄБРР підтримати "Нафтогаз" та "Укренерго" в умовах війни — Finance.ua
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Британія і Канада допоможуть ЄБРР підтримати "Нафтогаз" та "Укренерго" в умовах війни

Фондовий ринок
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Канада й Британія підтримають кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК «Нафтогаз» та НЕК «Укренерго» перед початком холодної пори року в умовах війни.
Як повідомляє «Європейська правда», заяву про це поширили пресслужби.
Канада підписала першу гарантію на 36,5 млрд євро — поруч з іншими країнами, щоб підтримати кредит ЄБРР для «Нафтогазу» на 300 млн євро і підтримати критично важливу закупівлю газу для України перед настанням холодів.
«Канада рішуче налаштована підтримувати владу й народ України у їхній боротьбі з протиправним і варварським вторгненням владіміра путіна. Цією гарантією позики на 36,5 млн євро Канада підтримує позику ЄБРР на 300 млн євро, що допоможе Україні закупити необхідні енергоресурси перед приходом зими», — заявила віцепрем’єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.
Тим часом Британія надає гарантію на 54,4 млн євро для кредиту ЄБРР для «Укренерго», що допоможе гарантувати роботу української енергосистеми.
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«Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а й справами. Ці гроші допоможуть забезпечити світло для домівок українців у наступні місяці і допоможуть з необхідними коштами для уряду України в умовах, коли Україна продовжує боротися з протиправним вторгненням Путіна», — зазначив канцлер скарбниці (міністр фінансів) Британії Квазі Квартенг.
Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо зазначила, що за цей рік ЄБРР може інвестувати в Україну понад 1 млрд євро, і це стало можливим завдяки такій підтримці країн-донорів

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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