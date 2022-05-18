Японія допомагатиме знайти роботу українським біженцям — Finance.ua

Японія допомагатиме знайти роботу українським біженцям

Вчора 11:16 — Особисті фінанси

Японія допомагатиме знайти роботу українським біженцям

Міністерство соціального забезпечення Японії заявляє, що починаючи з цього тижня в Токіо та Осаці будуть пропонуватися спеціалізовані послуги з працевлаштування для людей, евакуйованих з України.

Про це пише Japan Today

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За повідомленням міністерства, українці, які втекли до Японії після вторгнення росії, матимуть доступ до безкоштовних консультацій з пошуку роботи та вимог для отримання посвідки на проживання.

Послуги надаватимуться державними бюро з працевлаштування Hello Work з україномовною підтримкою за попереднім запитом. Допомога доступна й тим, хто живе за межами двох зазначених міст.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд Японії увів нові санкції щодо російської федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній;

крім того, уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів, а також грантову допомогу у 2,3 млн доларів.

як розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Японія забороняє експорт в росію високотехнологічних товарів.

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