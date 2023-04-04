Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023 — Finance.ua
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Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали й найкращий продукт від мікрофінансової організації.
Як обирали? У номінації брали участь пропозиції щодо кредитування від мікрофінансових компаній на термін понад 30 днів та на суму понад 10 тис. грн.
Претенденти. У цій номінації боролися 13 МФО:
  • Money4YOU
  • ТОВ «COC Кредит»;
  • FinX;
  • Бізнес Позика;
  • CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);
  • ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іінвеструм»);
  • CreditKasa;
  • Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);
  • SelfiCredit;
  • Miloan;
  • ШвидкоГроші;
  • Slon Credit;
  • MyCredit.

Хто ж переміг

Найкращим став продукт від МФО Slon Credit — «Комфортний». Його умови:
  • max сума кредиту: 15 тис. грн;
  • акційна процентна ставка для нових клієнтів: 0,01% на день;
  • % ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.
Юлія Стасюк, директор по&nbsp;маркетингу Slon Credit, з&nbsp;нагородою від FinAwards разом із&nbsp;CEO SalesDoubler Олександром Бойко
Юлія Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit, з нагородою від FinAwards разом із CEO SalesDoubler Олександром Бойко
«Для нас ця перемога є дуже визначною, оскільки намагаємося ставати кращими. Торік був дуже складний шлях, але нам це вдалося — за це ми дуже вдячні клієнтам та організаторам», — поділилася емоціями від перемоги Юлія Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit.
За її словами, для перемоги компанія завжди намагалася бути в ринку і слідкувала за клієнтами — що саме їм потрібно у цей момент, коли в країні йде повномасштабна війна.
«Ми намагалися адаптувати продукт під споживача і нам це вдалося. Чи не найбільшим нашим досягненням є запуск кредиту під 0% у кінці минулого року. Та і загалом ми ставки за кредитами не підвищували», — зазначила представниця Slon Credit.
Срібло у номінації дісталося компанії Є-Гроші із кредитним продуктом «Лайтовий». Він пропонує такі умови:
  • max сума кредиту: 25 тис. грн;
  • % ставка в день для нових клієнтів: акційна процентна ставка — 0,01% на день;
  • % ставка в день при оформленні другого кредиту: від 0,01% до 1,9%.
А почесне третє місце посіла CreditPlus та її продукт Plus 365. Умови цього продукту такі:
  • max сума кредиту: 15 тис. грн;
  • % ставка в день для нових клієнтів: 0,01% на день;
  • % ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.
За матеріалами:
Finance.ua
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