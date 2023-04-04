Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023 — Finance.ua

Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023 Вчора 19:15 — Кредит&Депозит

У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії обрали й найкращий продукт від мікрофінансової організації.

Як обирали? У номінації брали участь пропозиції щодо кредитування від мікрофінансових компаній на термін понад 30 днів та на суму понад 10 тис. грн.

Претенденти. У цій номінації боролися 13 МФО:

Money4YOU

ТОВ «COC Кредит»;

FinX;

Бізнес Позика;

CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);

ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іінвеструм»);

CreditKasa;

Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);

SelfiCredit;

Miloan;

ШвидкоГроші;

Slon Credit;

MyCredit.

Хто ж переміг

Slon Credit — Найкращим став продукт від МФО «Комфортний» . Його умови:

max сума кредиту: 15 тис. грн;

акційна процентна ставка для нових клієнтів: 0,01% на день;

% ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.

Юлія Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit, з нагородою від FinAwards разом із CEO SalesDoubler Олександром Бойко

«Для нас ця перемога є дуже визначною, оскільки намагаємося ставати кращими. Торік був дуже складний шлях, але нам це вдалося — за це ми дуже вдячні клієнтам та організаторам», — поділилася емоціями від перемоги Юлія Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit.

За її словами, для перемоги компанія завжди намагалася бути в ринку і слідкувала за клієнтами — що саме їм потрібно у цей момент, коли в країні йде повномасштабна війна.

«Ми намагалися адаптувати продукт під споживача і нам це вдалося. Чи не найбільшим нашим досягненням є запуск кредиту під 0% у кінці минулого року. Та і загалом ми ставки за кредитами не підвищували», — зазначила представниця Slon Credit.

Є-Гроші із кредитним продуктом Срібло у номінації дісталося компаніїіз кредитним продуктом «Лайтовий» . Він пропонує такі умови:

max сума кредиту: 25 тис. грн;

% ставка в день для нових клієнтів: акційна процентна ставка — 0,01% на день;

% ставка в день при оформленні другого кредиту: від 0,01% до 1,9%.

CreditPlus та її продукт А почесне третє місце посілата її продукт Plus 365 . Умови цього продукту такі:

max сума кредиту: 15 тис. грн;

% ставка в день для нових клієнтів: 0,01% на день;

% ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.

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