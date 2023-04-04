Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023 — Finance.ua

Який продукт визнано найкращим від МФО: переможець номінації FinAwards-2023
У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали й найкращий продукт від мікрофінансової організації.
Як обирали? У номінації брали участь пропозиції щодо кредитування від мікрофінансових компаній на термін понад 30 днів та на суму понад 10 тис. грн.
Претенденти. У цій номінації боролися 13 МФО:
- Money4YOU
- ТОВ «COC Кредит»;
- FinX;
- Бізнес Позика;
- CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);
- ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іінвеструм»);
- CreditKasa;
- Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);
- SelfiCredit;
- Miloan;
- ШвидкоГроші;
- Slon Credit;
- MyCredit.
Хто ж переміг
Найкращим став продукт від МФО Slon Credit — «Комфортний». Його умови:
- max сума кредиту: 15 тис. грн;
- акційна процентна ставка для нових клієнтів: 0,01% на день;
- % ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.
«Для нас ця перемога є дуже визначною, оскільки намагаємося ставати кращими. Торік був дуже складний шлях, але нам це вдалося — за це ми дуже вдячні клієнтам та організаторам», — поділилася емоціями від перемоги Юлія Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit.
За її словами, для перемоги компанія завжди намагалася бути в ринку і слідкувала за клієнтами — що саме їм потрібно у цей момент, коли в країні йде повномасштабна війна.
«Ми намагалися адаптувати продукт під споживача і нам це вдалося. Чи не найбільшим нашим досягненням є запуск кредиту під 0% у кінці минулого року. Та і загалом ми ставки за кредитами не підвищували», — зазначила представниця Slon Credit.
Срібло у номінації дісталося компанії Є-Гроші із кредитним продуктом «Лайтовий». Він пропонує такі умови:
- max сума кредиту: 25 тис. грн;
- % ставка в день для нових клієнтів: акційна процентна ставка — 0,01% на день;
- % ставка в день при оформленні другого кредиту: від 0,01% до 1,9%.
А почесне третє місце посіла CreditPlus та її продукт Plus 365. Умови цього продукту такі:
- max сума кредиту: 15 тис. грн;
- % ставка в день для нових клієнтів: 0,01% на день;
- % ставка в день при оформленні другого кредиту: 1,99%.
Поділитися новиною