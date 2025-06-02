Який курс злотого після обрання нового президента Польщі — Finance.ua
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Який курс злотого після обрання нового президента Польщі

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Який курс злотого після обрання нового президента Польщі
Який курс злотого після обрання нового президента Польщі
У понеділок зранку польський злотий ослаб відносно основних валют. Євро зріс до 4,27 злотих (+0,52%), долар — до 3,75 (+0,23%), франк — до 4,57 (+0,52%), фунт — до 5,07 (+0,54%).
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Це пов’язують не лише з результатами виборів, а й зі світовими ринками, пише inpoland.net.
Нагадаємо, на виборах в Польщі переміг кандидат від PiS Кароль Навроцький (50,89%), випередивши Рафала Тшасковського (49,11%).
Аналітики зазначають: новообраний президент може блокувати урядові ініціативи, що створює ризик політичного протистояння.
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Що вплине на курс злотого
Економісти наголошують: головну роль відіграють глобальні події — напруга між США та Китаєм, рішення Дональда Трампа про підвищення мит. Ослаблення злотого пов’язане насамперед із цими факторами.
WIG втратив 2,3%, WIG20 — 1,92%, WIG30 — 2,43%. Це підтверджує загальну нервозність інвесторів.
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Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного польського лідера Кароля Навроцького з перемогою на виборах.
Про це він написав у Х.
«Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації»,
— наголосив президент.

Хто такий Навроцький
  • Це консервативний політик, який висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії «Право і справедливість», з якої походить попередній президент Анджей Дуда.
  • Навроцький за освітою історик, очолює польський Інститут національної пам’яті.
  • Кароль Навроцький пообіцяв і надалі підтримувати Україну в разі своєї перемоги. Однак також зазначив, що його країна керуватиметься власними інтересами.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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