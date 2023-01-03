Які є способи погашення кредиту — Finance.ua

Які є способи погашення кредиту Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

В Нацбанку нагадали, які є способи погашення кредиту.

Про це пише НБУ.

Для здійснення належного виконання кредитного договору сплачувати заборгованість по кредиту необхідно згідно з графіком платежів.

Якщо будь-який термін здійснення платежів за договором про споживчий кредит припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то платежі повинні бути здійснені у попередній робочий день.

Якщо вирішили сплатити заборгованість по кредиту через інший банк, з’ясуйте та врахуйте комісію за переказ коштів.

Також потрібно врахувати терміни зарахування коштів. Платежі можуть проводитися миттєво або на наступний робочий день. В окремих випадках — упродовж 2-3 робочих днів. Краще сплатити за 3-4 робочі дні до дня погашення кредиту.

Які є способи погашення кредиту?

Через мобільний додаток банку.

Банкомати з можливістю внесення готівки.

Термінали самообслуговування.

Відділення банку.

Пункти фінансових компаній.

Довідка Finance.ua:

Непрацюючі кредити (NPL — non-performing loans) — це кредити, за тілом або відсотками за якими є прострочка в понад 90 днів, або ж ті, де позичальник, скоріш за все, не виконає своїх зобов’язань.

Загалом в держбанках сконцентровано близько 80% таких кредитів.

«Повномасштабна війна очікувано призведе до суттєвого погіршення платоспроможності позичальників, а отже — до зростання втрат від кредитного ризику та частки NPL», — підкреслюють в НБУ.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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