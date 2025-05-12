Які продукти можна відправляти Новою поштою за кордон, а які заборонено — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які продукти можна відправляти Новою поштою за кордон, а які заборонено

Світ
78
Які продукти можна відправляти Новою поштою за кордон, а які заборонено
Які продукти можна відправляти Новою поштою за кордон, а які заборонено
Багато харчових продуктів не можна передавати за кордон через правила ЄС. Однак є й такі, які можна перевозити та відправляти.
На сайті Нової Пошти чітко вказано, що можна, а що не можна передавати за кордон.
Які продукти можна передавати в ЄС Новою Поштою
Їжа
Поштою без проблем можна відправляти: рослинні олії, шоколад, випічку (без молока та м’яса), какаопорошок та інші харчові продукти, які не містять молоко, м’ясо, яйця та продукти тваринного походження.
Напої
Також можна передавати каву (до 500 грамів), чорний чай, зелений чай, фруктовий чай та безалкогольні напої.
Зверніть увагу. Маса продуктів не може перевищувати 10 кілограмів.
Що заборонено відправляти за кордон
  • Продукти тваринного походження: м’ясо, смалець, яйця, ковбасні вироби, риба, консерви тощо;
  • Молочні продукти: сир, масло вершкове, згущене молоко, йогурт, кефір, вершки тощо;
  • Продукти терміном придатності менше ніж 30 діб;
  • Продукти, які потребують спеціального температурного режиму;
  • Продукти без заводського пакування та маркування.
Туристична страховка за кордон за 5 хвилин — і поліс у вас на email:

Страхування для виїзду за кордон

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems