Які навички неможливо оцінити в онлайн-тестах з англійської — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Які навички неможливо оцінити в онлайн-тестах з англійської Сьогодні 17:27 — Особисті фінанси

Онлайн-тести — це швидкий і зручний спосіб визначити рівень ваших знань. Особливо корисно використовувати його на початку навчання: пройти таку перевірку можна за 15−20 хвилин, без підготовки, а результат отримати відразу.

Це дозволяє об’єктивно оцінити ваші навички та підібрати відповідні курси з вивчення мови. Онлайн-тест на рівень англійської безкоштовний, він доступний для дорослих, підлітків і дітей. Але все-таки дистанційне тестування не може повністю замінити очну перевірку і не охоплює всіх аспектів знання англійської мови.

Усне мовлення та фонетика

Хоча в тесті і є аудіозавдання, ваша вимова, інтонація, легкість у розмові та логічні паузи не можуть бути оцінені автоматично. Онлайн-перевірка показує, наскільки добре ви розумієте мову на слух, але не визначає, як вільно ви можете говорити самі. Щоб перевірити навички Speaking, потрібна особиста співбесіда з викладачем після тесту, тому що тільки живе спілкування дозволяє точно це оцінити.

Уміння вести діалог

Онлайн-тест — це перевірка знань, але тільки особистий діалог дає можливість задавати уточнюючі питання, змінювати стиль залежно від співрозмовника, розуміти підтекст. Все це неможливо охопити в форматі multiple choice, який обмежений готовими відповідями. Володіння англійською — це не тільки знання граматики та лексики, але й вміння застосовувати їх у різних ситуаціях. Для цього потрібен зворотний зв’язок з викладачем.

Письмові навички (Writing)

Завдання з письма в основному включені в розширену версію тестів. Автоматична перевірка оцінює структуру і лексику, але не може врахувати стиль, аргументацію, зв’язність тексту і тон. Тому підсумковий результат з Writing коригує викладач.

Культурні особливості та комунікація

Мова тісно пов’язана з культурою. Гумор, сарказм, іронія, соціальні норми та правила ввічливості — це те, що неможливо протестувати кнопками та галочками. Онлайн-тести зазвичай оцінюють граматику та словниковий запас, але вони не здатні визначити, наскільки людина розуміє культурні особливості та вміє правильно реагувати в розмові. Для цього потрібні реальні діалоги, де можна враховувати контекст, інтонацію і все, що визначає справжнє розуміння мови.

Пройти онлайн-тест на знання англійської мови — це хороший шанс дізнатися свій рівень без відвідування навчального центру. Однак для повноцінної оцінки навичок говоріння та розуміння контексту бажано додатково пройти живе співбесіду з викладачем. Це допомагає отримати більш точну і різнобічну картину вашого рівня англійської, тому що володіння мовою — це не тільки знання правил, але і живе спілкування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.